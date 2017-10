In Berlin finden tausende Studenten keine bezahlbare Wohnung. Das liegt nicht nur an den steigenden Mieten - es gibt auch zu wenige Wohnheimplätze, kritisiert das Studierendenwerk.

Die Wohnungssituation für Studierende in Berlin ist trotz zahlreicher Bauprojekte angespannt. Derzeit warten 5.430 Studenten auf ein Appartment in einem Wohnheim, zweimal so viele wie im Vorjahr, teilte das Studierendenwerk Berlin am Mittwoch mit.



"Im Innenstadtbereich ist es für Studierende sehr schwierig geworden, eine bezahlbare Wohnung zu bekommen", sagt Jürgen Morgenstern, Sprecher des Werks. Zunehmend teuer seien auch ehemals günstige Bezirke wie Lichtenberg, Reinickendorf und Tempelhof. Morgenstern kritisiert die niedrige Versorgungsquote von Studierenden mit Wohnheimplätzen. Diese liege in Berlin bei rund 5,2 Prozent, Bundesdurchschnitt sei 9,2 Prozent.

Der Berliner Senat hatte bereits 2013 angekündigt, 5.000 neue Appartments in Wohnheimen zu bauen. Die Mehrheit befindet sich derzeit noch im Bau.