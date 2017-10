"In den nächsten Tagen" sollten sie kommen, die neuen Überwachungswagen von Innensenator Andreas Geisel (SPD). Das war vor drei Wochen, Ende September. Geisel präsentierte stolz seine neue Technik beim RAW Gelände: mobile Kameras, festgeschnallt in luftiger Höhe an einem Mast auf einer Art Anhänger zur Überwachung an sogenannten kriminalitätsbelasteten Orten. Doch bisher sind keine da. Der Einsatz der mobilen Videokameras der Berliner Polizei verzögert sich. Das bestätigte am Mittwoch auch die Polizei: "Ein konkreter Termin für den Echtbetrieb der Video-Anhänger kann derzeit noch nicht benannt werden." Die Inbetriebnahme sei aufwendiger als erwartet, hieß es. Wann die Wagen an den Start gehen, werde die Polizei berichten.