Nach drei Jahren legt der Präsident der Viadrina-Universität in Frankfurt (Oder) vorzeitig sein Amt nieder. Er wolle sich wieder mehr der Wissenschaft widmen, gab der 49-Jährige zur Begründung an. Jetzt wird ein Nachfolger gesucht.

In Kürze werde die Suche nach einem Nachfolger Wölls starten, erklärte Münch. In der Zwischenzeit werde Vizepräsident Stephan Kudert kommissarisch das Amt des Präsidenten übernehmen.

Alexander Wöll hatte im Dezember 2014 das Amt des Präsidenten der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) angetreten. Der 1968 geborene Slawist hatte zuvor an der Ernst-Moritz-Arndt Universität in Greifswald eine Professur für Ost- und Westslawische Philologie inne. Seit 2010 war er Dekan der dortigen Philosophischen Fakultät. Bis 2008 hatte er unter anderem in Oxford gelehrt.