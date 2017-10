Audio: Inforadio | 09.10.2017 | Cecilia Reible

Heftige Kritik an der Türkei - Bundesregierung hält Steudtner-Anklage für "nicht akzeptabel"

09.10.17 | 14:44 Uhr

Bis zu 15 Jahre Haft drohen dem Berliner Menschenrechtler Peter Steudtner in der Türkei - wegen angeblicher Unterstützung einer Terrororganisation. Bundesregierung, Parteien und Organisationen reagieren mit Protest, auch von "Geiselnahme" ist die Rede.

Die Bundesregierung hat ihren Protest gegen die Anklage der türkischen Justiz gegen den deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner bekräftigt. "Solche Forderungen nach bis zu 15 Jahren Haft sind nicht akzeptabel. Sie sind für uns vollkommen unverständlich", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag auch im Namen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "Wir erwarten von der Türkei, dass die deutschen Staatsangehörigen, die aus nicht nachvollziehbaren Gründen inhaftiert sind, freigelassen werden." Ähnlich hatte sich am Sonntag bereits Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) geäußert.



Außenpolitik "nach Mafia-Art"

Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus, Florian Graf, äußerte sich drastischer. Er sprach von einer "Geiselnahme" durch die türkischen Behörden und verlangte Steudtners sofortige Freilassung. Die Forderung der türkischen Staatsanwaltschaft belaste die deutsch-türkischen Beziehungen weiter, so Graf. Er befürchtet negative Auswirkungen auf das Zusammenleben zwischen Deutschen und Türken auch in Berlin. Scharfe Kritik kam auch aus den Reihen der Linken und der Grünen. Im Deutschlandfunk sprach die Linken-Politikerin Sevim Dagdelen von einer türkischen Außenpolitik nach "Mafia-Art". Eine solche Regierung dürfe kein Partner der Bundesregierung sein. Für Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) ist die derzeitige Entwicklung ein "Beweis für die massive Erosion rechtsstaatlicher Normen unter Präsident Recep Tayyip Erdogan".

Amnesty International spricht von politischer Instrumentalisierung

Auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International fordert eine sofortige Freilassung und hat die Vorwürfe als "absurd" bezeichnet. Die Anklage gegen den deutschen Amnesty-Mitarbeiter Peter Steudtner und zehn weitere Aktivisten belege "erneut die Versuche der politischen Instrumentalisierung des türkischen Justizsystems", sagte der Chef von Amnesty Deutschland, Markus Beeko am Montag in Berlin. "Jeder einzelne Tag in Haft ist einer zu viel." Auch die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di reagierte mit Unverständnis. "Die türkische Regierung setzt das Unrecht fort", sagte der stellvertretende Ver.di-Vorsitzende Frank Werneke. Sowohl Steudtner als auch die ebenfalls inhaftierten Journalisten Deniz Yücel und Mesale Tolu müssten sofort freigelassen werden. "Die drei sind, wie auch andere politische Gefangene in der Türkei, zum Faustpfand einer Regierung geworden, die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit mit den Füßen tritt", sagte Werneke. Der Prozess gegen Tolu soll am Mittwoch starten. Wann das Verfahren gegen Steudtner beginnt, ist unklar.

Brandenburger und Berliner Kirchgemeinden zwischen Sorge und Hoffnung

Die evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz sieht das Strafmaß mit

großer Sorge. Bischof Markus Dröge mutmaßte, "dass sich in einem transparenten Verfahren auf rechtsstaatlicher Basis die Vorwürfe als völlig haltlos erweisen werden". Dröge rief dazu auf, das Schicksal Steudtners und seiner Mitgefangenen nicht zu vergessen. "Deshalb werden wir unsere Fürbittandachten unvermindert weiterführen", so der Bischof. Bereits seit Juli hält auch im Prenzlauer Berg die Pfarrerin der evangelischen Gethsemanekirche, Almut Bellmann wöchentliche Fürbitten für in der Türkei inhaftierte Aktivisten und Journalisten ab. Sie und ihre Gemeinde schwanke zwischen Entsetzen und Hoffnung.



AKP-Abgeordneter begrüßt die Anklage

Der Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im türkischen Parlament hat die Vorlage der Anklageschrift dagegen begrüßt. "Damit ist der Rahmen abgesteckt", sagte der Ausschussvorsitzende und AKP-Abgeordnete Mustafa Yeneroglu. "Jetzt liegt es am zuständigen Strafgericht, den Vorwürfen im Einzelnen nachzugehen und eine Entscheidung zu fällen." Yeneroglu wehrt sich gegen Druck aus Deutschland auf die türkische Justiz in dem Fall. "Entgegen der täglichen Vorwürfe gegen die Rechtsstaatlichkeit in der Türkei steht außer Zweifel, dass das Gericht sich nicht von dem internationalen Druck beeindrucken lassen wird", sagte Yeneroglu. Es werde "ausschließlich auf Grundlage der rechtlichen Rahmenbedingungen eine überzeugende Entscheidung fällen".



Am Sonntag war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft Anklage gegen insgesamt elf Personen wegen Mitgliedschaft und Unterstützung einer Terrororganisation erhoben hat. Das mögliche Strafmaß soll Medienberichten zufolge 15 Jahre betragen.



Nach Angaben des Auswärtigen Amts sind elf Deutsche aus politischen Gründen in der Türkei inhaftiert. Die genaue Zahl könnte aber noch deutlich höher liegen.