Vorwurf der "Schaufensterpolitik" - Unterlegener Cuvrystraßen-Käufer kündigt Klage an

12.10.17 | 19:18 Uhr

Ärger liegt in der Luft: Nachdem Friedrichshain-Kreuzberg sein Vorkaufsrecht in der Cuvrystraße 44/45 genutzt und einen Interessenten ausgestochen hat, kündigt dieser nun Gegenmaßnahmen an - "durch sämtliche Instanzen".

Der unterlegene Käufer der Cuvrystraße 44/45 gibt nicht auf: Wie der Anwalt des einst potentiellen Erwerbers am Donnerstag mitteilte, wird sein Mandat "in Kürze Widerspruch gegen den Bescheid des Bezirksamts einlegen". Sollte der Widerspruch ergebnislos bleiben, werde man "den Klageweg beschreiten". Man rechne mit zwei Jahren Verfahrensdauer und sei bereit, "durch sämtliche Instanzen zu gehen". Eine "gütliche" Einigung mit dem Bezirk sei auch möglich.

Rückblick: Der in dem Schreiben so genannte "Erwerber" wollte rund 30 Wohnungen in der Cuvrystraße 44/45 kaufen. Doch der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg nutzte sein Vorkaufsrecht, "um breite Teile der Bevölkerung vor Verdrängung zu schützen", wie Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) rbb|24 am Mittwoch mitteilte. Die Wohnungen kosten 1,9 Millionen Euro, sie werden von der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte (WBM) übernommen. Die Mieter zahlen dort derzeit durchschnittlich 3,46 Euro pro Quadratmeter. Der unterlegene Käufer beklagt nun "ideologisch motivierte Schaufensterpolitik" seitens des Bezirks. Er habe die Immobilie für sich privat "mit dem Ziel der langfristigen, sozial verträglichen Vermietung gekauft". Zudem habe er der Alteigentümerin notariell im Kaufvertrag zugesichert, keine Modernisierungsmaßnahmen wie Balkonanbau, Einbau eines Aufzugs oder Wärmedämmung durchzuführen und keine Wohnung als Eigentumswohnung zu verkaufen. Diese Zusicherung habe er für zehn Jahre geben wollen. Dies habe er auch dem Bezirk mitgeteilt und in jedem Mietvertrag festschreiben wollen.

Vom Bezirks geforderte Zusicherungen nicht rechtens

Der Bezirk wollte in seiner Abwendungsvereinbarung, die mit dem Käufer vor der Nutzung des Vorkaufsrechts geschlossen werden kann, aber 20 Jahre zugesichert haben. Dafür, so moniert der Anwalt, gebe es aber "keinerlei rechtliche Grundlage". Zudem stünden die Wohnungen in einem Milieuschutzgebiet - der Bezirk habe daher bei baulichen Maßnahmen ohnehin ein Mitspracherecht.

Der Erwerber rechne "fest" mit dem Erfolg einer Klage. Er bezweifle, dass das Vorkaufsrecht in diesem Fall greift und beruft sich auf eine Präzedenzentscheidung des Landgerichts Berlin. Die Verkäuferin habe nicht an den Höchstbietenden verkauft. Das Landgericht Berlin hatte im April 2017 das Vorkaufsrecht für Häuser in Schöneberg gekippt. Der "Erwerber" könne auch nicht nachvollziehen, dass ein "Grün regierter Bezirk angesichts der Diskussionen über Klimawandel und giftige Stickoxide auch auf die Ofenheizungen in den Wohnungen bestehe".

Infobox: Milieuschutzgebiet In Berlin gibt es rund 40 Milieuschutzgebiete. Dort haben Bezirke nicht nur ein Vorkaufsrecht, sondern für Investoren gelten auch strenge Richtlinien. So ist die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen in diesen Gebieten genehmigungspflichtig und nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Auch der Abriss oder mietenerhöhende Sanierungen müssen vom Bezirksamt genehmigt werden. Vor der Nutzung des Vorkaufsrechts muss mit dem potentiellen Käufer eine Abwendungsvereinbarung geschlossen werden. Darin kann sich der Käufer dazu verpflichten, in den kommenden 20 Jahren keine übertriebene energetische Sanierung durchzuführen oder Aufzüge einzubauen. Wichtiger ist allerdings, dass keine Aufteilung in Eigentumswohnungen stattfindet.

