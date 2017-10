Die Zeltlager im Tiergarten sollen offenbar noch in dieser Woche geräumt werden. Die "Berliner Morgenpost" berichtet am Mittwoch unter Berufung auf Behördenangaben, dass die dort campierenden Obdachlosen den Park verlassen müssen . Nach Angaben des Bezirks Mitte halten sich im Tiergarten derzeit etwa 60 bis 80 Personen dauerhaft auf.

In den vergangenen Tagen hatte es immer mehr Forderungen nach einem gemeinsames Vorgehen in ganz Berlin gegen das illegale Campen von Einwanderern aus Osteuropa gegeben. Vor knapp zwei Wochen traf sich eine Task Force zum Tiergarten zum ersten Mal. Bei dem ersten Zusammenkommen war die Räumung eines Trinker-Camps am Hansaplatz nahe des Tiergartens beschlossen worden.

Die Lage im Tiergarten und die zunehmende Wohnungs- und Obdachlosigkeit in Berlin insgesamt sollen am Donnerstag auch Thema im Rat der Bürgermeister sein. Dem Zeitungsbericht zufolge will Sozialsenatorin Elke Breitenbach dort eine bezirks-übergreifende Zusammenarbeit anregen, die über die bisherige Taskforce Tiergarten hinausgeht. Diese Arbeitsgruppe aus Vertretern der Innen-, Sozial- und Gesundheitsverwaltung sowie der Polizei und der Bezirke will sich im November erneut treffen.

