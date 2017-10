"Wie sehr uns Willy Brandt fehlt, war nie so spürbar wie heute", sagte der langjährige Bundestagspräsident und Kuratoriumsvorsitzende der Brandt-Stiftung, Wolfgang Thierse, am Sonntag bei einer Veranstaltung im Willy-Brandt-Haus. Eine ursprünglich geplante Kranzniederlegung an Brandts Grab wurde wegen der Sturmschäden auf dem Waldfriedhof Zehlendorf abgesagt.

Brandt wurde 1957 Regierender Bürgermeister Berlins. In seine Amtszeit fielen 1961 der Bau der Mauer und der Besuch von US-Präsident Kennedy zwei Jahre später. 1966 wurde Brandt zunächst Außenminister in der Großen Koalition unter dem damaligen Bundeskanzler Kiesinger. 1969 leitete er als Chef einer sozial-liberalen Regierung das Ende des Kalten Krieges ein. Weltweit beachtet wurde 1970 sein Besuch in Warschau, wo er vor dem Ehrenmal für die Toten des Warschauer Ghettos niederkniete. Mit dem am selben Tag unterzeichneten Warschauer Vertrag erkannte auch die Bundesrepublik die Oder-Neiße-Grenze als unverletzlich an. Für seine Entspannungspolitik bekam Brandt 1971 den Friedensnobelpreis.

