Vor 60 Jahren in Berlin - Der Tag, an dem Willy Brandt zum "Regierenden" wurde

03.10.17 | 09:54 Uhr

Vor 60 Jahren, am 3. Oktober 1957, wird Willy Brandt zum Regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt. Mit 43 Jahren ist er damit der jüngste Länderchef in Deutschland - und macht wichtige Erfahrungen für seine spätere Aufgabe als Bundeskanzler. Von Ansgar Hocke

Es wird gebaut und gebuddelt, es wird eingeweiht und eröffnet: Im West-Berlin der späten 50er-Jahre tut sich was. Für Willy Brandt ist die Zeit für die große bundespolitische Bühne noch nicht gekommen. Erst einmal muss er sich um wirtschaftliche, finanzielle und soziale Probleme einer gespaltenen Nachkriegsmetropole kümmern. Um die Existenz der Stadt zu sichern und etwas für ihre städtebauliche Entwicklung zu tun, ist er als Regierender Bürgermeister zu kommunalpolitischer Nüchternheit gezwungen. Die Probleme aus der damaligen Zeit klingen aus heutiger Sicht erstaunlicherweise sehr vertraut.

Damals wie heute: teure Baustellen und Flüchtlinge

"Kriminalität sprunghaft angestiegen … Philharmonie wird noch eine Million teurer … 150.000 Flüchtlinge aus dem Osten sind nach Berlin gekommen … 23.000 Wohnungen sollen pro Jahr gebaut werden …" Doch in den Protokollen der Senatssitzungen, die Willy Brandt leitet, ist von großer Politik nur selten etwas zu lesen: Da geht es um Schulmilch, um Verordnungen, die das Drachensteigenlassen und den Betrieb von Modellflugzeugen regeln, um die Schnellstraße in Steglitz und den Bau einer Großmarkthalle für Blumen in Kreuzberg. Brandt beschäftigte sich eben auch mit diesem politischen "Klein-Klein", weil er ahnte, dass Berlin in der großen Politik noch eine wichtige Rolle spielen würde.

Berlin 1957: Die Stadt ist in vier Sektoren eingeteilt, einzelne Straßen zwischen Ost und West sind gesperrt, die Volkspolizei kontrolliert. Die Blockade West-Berlins liegt zwar zehn Jahre zurück, doch der Druck durch den sowjetischen Regierungschef Nikita Chruschtschow auf West-Berlin lässt nicht nach.

Aufbruch rund um den Bahnhof Zoo

Die Lage war beklemmend, berichtet der ehemalige Bundestagsabgeordnete Nils Diederich, der seit 65 Jahren Mitglied der SPD ist und ein Weggefährte Willy Brandts war: "Damals sind die Zentralen von Siemens und von AEG weggegangen. Im Grunde sind alle Betriebe weggegangen, die nach 1949 im Zuge der Aufrüstung Güter produziert haben, die für Rüstungszwecke verwendet wurden. Das war von den Alliierten verboten." Die politische Spaltung der Stadt war bereits seit 1948 vollzogen. Die SED hatte die legale Gesamtberliner Regierung abgesetzt. Diese floh daraufhin ins Rathaus Schöneberg. Der Ostteil der Stadt schwang sich auf, Hauptstadt der künftigen DDR zu werden. West-Berlin blieb nichts anderes übrig, als sich irgendwie einzurichten. So schuf man unter anderem den breit angelegten, autogerechten Ernst-Reuter-Platz samt Telefunkenhaus. Vor allem rund um den Bahnhof Zoo herrschte Aufbruchstimmung: Häuser von Wirtschaftsverbänden und Versicherungen entstanden, am Kurfürstendamm und in der Tauentzienstraße eröffneten Geschäfte und Kaufhäuser.

Willy Brandt glaubt an die West-Berliner City und die Bedeutung des Kurfürstendamms.

Wie Karin Wilhelm, emeritierte Professorin für Kunst und Architekturgeschichte, sagt, ging Willy Brandt davon aus, dass sich Städte immer mehr zu Dienstleistungsorten verwandeln würden. "Für Berlin (West) war das auch eine Chance. Natürlich sind Industrieansiedlungen wichtig für Arbeitsplätze. Aber dass sich die Wirtschaft veränderte, das war in der Zeit absehbar, und da reagierte er positiv. Brandt hat die Zeichen der Zeit sehr wohl erkannt."

Die U-Bahn als Kind des Jahrhunderts

Unter den Verkehrsprojekten der Ära Brandt war der U-Bahnbau wohl die wichtigste Aufgabe: Bestehende Linien wurden nach Steglitz, nach Mariendorf und Tegel verlängert. Willy Brandt nannte die U-Bahn ein Kind dieses Jahrhunderts: jung, flink und zuverlässig. Der spätere SPD-Chef habe ein Bewusstsein für den öffentlichen Nahverkehr gehabt, sagt Wilhelm. Er habe gewusst, dass man ihn ausbauen muss: "Schon um 1960 herum hat sich bei Willy Brandt das Wissen durchgesetzt, dass man Verkehrsprobleme nicht nur durch Straßenbau wird lösen können, sondern durch Förderung des öffentlichen Nahverkehrs." Es war ein Glücksfall für Brandt, dass der Beginn seiner Amtszeit mit der Eröffnung der Internationalen Bauaustellung im Hansaviertel zusammenfiel. Das Hansaviertel stand für einen Neubeginn und bildete den Gegenentwurf zur sozialistischen Monumentalarchitektur der Stalinallee im Ostteil. West-Berlin öffnete sich der Welt, allen Existenznöten zum Trotz. International bekannte Architekten der Nachkriegsmoderne, wie Walter Gropius, Oscar Niemeyer und Max Taut, lockten die Besucher an. Viel Grün, viel Luft und Sonne zwischen den Bauten - und alles nicht weit vom Tiergarten entfernt, das war mehr als attraktiv.

Viel Grün, viel Luft, viel Sonne - das Hansaviertel im Berliner Tiergarten entstand zur Internationalen Bauausstellung 1957.

Der "Regierende" setzt auf kulturellen Glanz

Mit dem Bau der Mauer 1961 endete der Zuzug von Flüchtlingen aus Ostdeutschland. Die Einwohnerzahl West-Berlins sank zwar, aber der große Exodus blieb aus. Die Ausrichtung der Stadtpolitik auf ein wiedervereintes Berlin, die Pläne, ein Zentrum um das Reichstagsgebäude zu schaffen, um die alte Mitte nach einer möglichen Einheit schnell wieder aufleben zu lassen, blieben in der Schublade. Architekt Hans Scharoun realisierte dafür das sogenannte City-Band. Es deutete den Weg hin zur alten Berliner Mitte lediglich an. Scharoun schuf die Philharmonie und das Kulturforum - später die Staatsbibliothek, alles möglichst dicht am Potsdamer Platz. Das "City Band" änderte aber nichts daran, dass Willy Brandt den Kurfürstendamm weiterhin zum Zentrum West-Berlins ausbauen ließ - mit dem Breitscheidplatz, dem Zoo-Palast, dem Neubau der Gedächtniskirche neben dem Turmstumpf. Mit dem Bau des Europacenters 1963 folgte dann ein weithin sichtbares Ausrufezeichen für diesen Standort.

Strahlender Berlinale-Gastgeber: Willy Brandt mit Hollywood-Star James Stewart und dessen Ehefrau Gloria

Die Kultur der Stadt, die Kinos, die Theater konnten den Vergleich mit den meisten westdeutschen Städten wie Hamburg oder München aufnehmen. Brandt wollte kulturellen Glanz in seinem Berlin, und er subventionierte die Kultur, die Maler, die Literaten, Bildhauer und Schauspieler. Er setzte in seiner Amtszeit Maßstäbe für die Kulturpolitik, engagierte sich für den Konzertsaal an der Hochschule der Künste ebenso wie für die Fertigstellung der Philharmonie, und er ließ es sich nicht nehmen, die Deutsche Oper an der Bismarckstraße zu eröffnen. Willy Brandt forcierte den Ausbau der Universitäten und deren Institute, wie beispielsweise das Max-Planck-Institut oder das Institut für Entwicklungspolitik. Aktiv warb er für die Berliner Festwochen, die Gründung der Film- und Fernsehakademie sowie für den Berliner Kunstpreis. Er lud junge Literaten und Künstler nach Berlin ein.

West-Berlin - eine Metropole ohne Industrie

1961, nachdem Berlin durch die Mauer geteilt worden war, ging es darum, den Bedeutungsverlust auszugleichen. West-Berlin sollte in der Kulturpolitik glänzen und so etwas wie die Drehscheibe zwischen Ost- und Westeuropa werden. Immer wieder wurden bekannte Musiker und Maler aus Polen oder der Moskauer Staatszirkus eingeladen. Doch das sorgte regelmäßig auch für Ärger, und viele kulturelle Kontakte scheiterten an der Statusfrage. West-Berlin pochte auf seine staatsrechtliche Zugehörigkeit zur Bundesrepublik, der Osten dagegen sah West-Berlin als eigenes Staatsgebilde. Dieses Dilemma war auch von Willy Brandt nicht zu lösen. Er hielt am Hauptstadtgedanken fest, wohl wissend, dass dieser in absehbarer Zeit nicht zu verwirklichen war. Im täglichen Politbetrieb ging es ihm darum, den Menschen der Stadt die Lebensgrundlage zu sichern, die drohende Abwanderung zu stoppen. Westdeutsche Arbeitnehmer wurden durch Steuervorteile nach Berlin gelockt, es gab für sie Lohnzuschüsse, Prämien und günstige Darlehen. Für die Einheimischen gab es die Berlin-Zulage, die sogenannte Zitterprämie.

Mit dem Zuzug großer und wichtiger Betriebe nach West-Berlin klappte es nicht. West-Berlin blieb eine Metropole, ohne die Zentralen der Industrie, der Wirtschaft und des Handels zu beherbergen. Sehr zum Ärger Willy Brandts. Dem Selbstbehauptungswillen der Einwohner schadete dies offenbar nicht. Inzwischen hatte der Wiederaufbau ungeheure Fortschritte gemacht - und die enorme Bautätigkeit setzte sich fort: In der Gropiusstadt, am Falkenhagener Feld und im Märkischen Viertel entstanden Tausende von Wohnungen.

Kahlschlagsanierung in alten Arbeiterquartieren

Parallel zu diesen massiven Neubauten am Rande der Stadt begann ein Sanierungsprogramm in den Altbauquartieren von Neukölln, Schöneberg, Wedding und Kreuzberg. Rund um das Kottbusser Tor sollte alles dem Erdboden gleichgemacht werden: Die Hinterhöfe, dreckig und dunkel, sollten verschwinden. Der Abriss der Häuser sollte auch dem Ideal der autogerechten Stadt entgegenkommen. Berlins Straßennetz wurde massiv ausgebaut: Bis in die 70er-Jahre arbeitete man in West-Berlin daran, die Straßenbahnen von der Straße zu bringen, um breitere Straßen für den Autoverkehr schaffen zu können. "Es gab fürchterliche Planungen, ganze Straßenzüge niederzulegen, die Oranienstrasse zum Beispiel, um dort breite Tangenten bauen zu können", erinnert sich der ehemalige Bundestagsabgeordnete Nils Diederich. Auch die Planung des Berliner Stadtrings fällt in diese Zeit: "Das waren die Planer in der Bauverwaltung, die alle davon begeistert waren, dass sie die Stadt nach amerikanischem Muster bauen können. Willy Brandt wehrte sich nicht. Es passte in seine strategische Planung, Berlin als internationale Metropole nicht nur kulturell auf der Höhe der Zeit zu halten, sondern auch als Vorzeigeprojekt in Richtung Ostdeutschland. Er wollte klar machen, dass man darauf vorbereitet ist, wieder Hauptstadt zu werden."

Zeit für mehr Gerechtigkeit: Willy-Brandt-Skulptur von Rainer Fetting in der SPD-Zentrale in Berlin

Erst Anfang der 70er-Jahre stoppte der West-Berliner Senat den radikalen Abriss von Häusern, die hätten saniert werden können. Es begann die behutsame Stadterneuerung. Willy Brandt war da bereits auf der großen politischen Bühne aktiv. 1964 wurde er Bundeskanzler, 1971 erhielt er für seine Ostpolitik den Friedensnobelpreis.