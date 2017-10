Wohnungen auf dem Tempelhofer Feld? Per Volksentscheid abgelehnt. Aber Wohnungen auf dem früheren Flughafengebäude? Diese Vision hatte ein Architekt vor ein paar Jahren - am Donnerstag traf er auf Berlins Bausenatorin. Und die findet die Idee nicht so schlecht.

Ja, es ist eine Binsenweisheit: Berlin braucht dringend Wohnungen. 14.000 "Fertigstellungen" habe es im vergangenen Jahr gegeben, sagte Berlins Bausenatorin Katrin Lompscher am Donnerstag in der rbb-Abendshow. Zudem baue man heute fünfmal so viel wie vor zehn Jahren. "Enorm viele Bauarbeiten sind in der Vorbereitung", so die Linke-Politikerin weiter.

Ein Problem beim Bauen ist der verfügbare Platz. So viel gibt es davon nicht in der Stadt, weshalb der Senat tausende Wohnungen auf dem Flughafen Tegel bauen will. Doch das Projekt liegt nach dem Volksentscheid erst einmal auf Eis.

Auch auf dem früheren Flughafen Tempelhof wollte der Berliner Senat Wohnungen bauen, doch auch dieses Vorhaben wurde durch einen Volksentscheid torpediert. Doch während der Senat und Investoren nun ihre Fühler in andere Ecken der Stadt ausgestreckt haben, hat der Architekt Arno Brandlhuber das Tempelhofer Feld weiter im Blick. Oder genauer: das Dach des früheren Flughafengebäudes. Vor Jahren schon präsentierte er die Idee, auf dem denkmalgeschützten Gebäude tausende Wohnungen zu errichten.