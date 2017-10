In Berlin leben über 30.000 Wohnungslose. Diese Zahl nannte die Senatsverwaltung für Soziales am Dienstag. Damit gibt es in Berlin gut dreimal so viele Wohnungslose wie vor drei Jahren.

Hauptgrund für die Steigerung sei laut Sozialverwaltung, dass immer mehr Geflüchtete inzwischen anerkannt sind, aber keinen Erfolg auf dem Wohnungsmarkt haben. Sie gelten damit als wohnungslos. Für die Caritas sind außerdem die steigenden Mieten in Berlin ein weiterer wichtiger Grund dafür, dass Menschen ihre Wohnung verlieren.