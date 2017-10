Berlin will nicht so klein sein

Es geht um richtige Zahlen, aber vor allem um richtig viel Geld: Das Bundesverfassungsgericht verhandelt am Dienstag die Berliner Klage gegen den Zensus 2011. Die Volkszählung hatte der Stadt weniger Einwohner attestiert. Prompt wurden die Zuschüsse gekürzt.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verhandelt am Dienstag über die Klagen der Länder Berlin und Hamburg gegen die Volkszählung 2011. Beide Länder kritisieren, durch das beim Zensus angewandte Stichprobenverfahren seien die Zahlen ungenau und verzerrt. Die Einwohnerzahlen beider Städte seien dadurch zu Unrecht nach unten korrigiert worden. Berlin und Hamburg bekamen dadurch weniger Geld aus dem Länderfinanzausgleich.

Trotz Wohnungsmangel und teurer Mieten - die Hauptstadt bleibt als Wohnort attraktiv. Doch ein genauer Blick in die Statistiken zeigt: Vor allem die Zuwanderung aus dem Ausland trägt den Bevölkerungs-Boom.

Berlin wächst weiter, aber nicht mehr so stark

Der Zensus 2011, dessen Daten im Mai 2013 veröffentlicht wurden, ergab, dass in Deutschland insgesamt statt der knapp 81,8 Millionen nur rund 80,2 Millionen Einwohner leben. Für Berlin wurde danach im Jahr 2013 die Einwohnerzahl um etwa 180.000 Einwohner nach unten auf knapp 3,3 Millionen korrigiert. Hamburgs Einwohnerzahl wurde um mehr als 82.000 abgesenkt.



Berlin erhielt in der Folge 470 Millionen Euro pro Jahr weniger und musste für 2011 und 2012 noch rund 940 Millionen Euro nachzahlen. Der damalige rot-schwarze Senat reichte 2015 Klage ein. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) betonte damals, bei der Klage gehe es nun weniger um rückwirkende finanzielle Auswirkungen. Vor allem erhoffe er sich bessere Verfahren beim nächsten Zensus, der für 2021 geplant ist.

Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) erwartet, dass das Land mit seinen Argumenten gegen die Volkszählungsmethode vor dem Bundesverfassungsgericht Gehör findet. Der Gesetzgeber müsse die Realität abbilden, sagte Kollatz-Ahnen am Dienstag im rbb. Es sei offenkundig, dass Berlin wachse. "Wir sind daher optimistisch, dass unsere Argumente gehört werden", so Kollatz-Ahnen. "Denn eine Stadt, die wächst, hat auch mehr Last zu tragen".