Gibt es ein Zuhälter-Netzwerk in Berliner Flüchtlingsheimen? Nach ZDF-Recherchen bringen Mitarbeiter von Sicherheitsfirmen Flüchtlinge in die Prostitution. Auch Minderjährige sollen unter den Betroffenen sein.

Mitarbeiter von Berliner Sicherheitsfirmen vermitteln laut einem Bericht des ZDF-Magazins "Frontal 21" Flüchtlinge in die Prostitution. Unter den Betroffenen seien auch Minderjährige, berichtet das Fernsehmagazin in seiner Ausgabe am Dienstag unter Berufung auf die Schilderung von Sozialarbeitern, Insidern bei Sicherheitsfirmen und Flüchtlingen.



Ein für mehrere Flüchtlingsunterkünfte zuständiger Sicherheitsbeauftragter berichtete demnach von einem regelrechten Zuhälter-Netzwerk in den Flüchtlingsheimen. Oft bauten Sicherheitsleute den Erstkontakt in die Prostitution auf und überredeten Flüchtlinge zu Sex gegen Geld, sagte der Sicherheitsbeauftragte. Sex mit männlichen Flüchtlingen sei besonders gefragt. Er sagte "Frontal 21": "Ab 16 Jahre aufwärts, je jünger umso teurer."