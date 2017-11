In Berlin fallen 4.000 Stunden Unterricht pro Woche aus

An Berlins Grundschulen sind im Schuljahr 2015/16 durchschnittlich knapp 4.000 Unterrichtsstunden pro Woche ausgefallen. Das seien 1,7 Prozent der zu erteilenden Stunden, gab der Senat am Sonntag in der Antwort auf eine schriftliche Anfrage des SPD-Abgeordneten Joschka Langenbrinck bekannt.