Sie arbeiteten unter anderem als Gutachter, Autor oder Handwerker, erledigen Büroarbeiten oder unterstützten das Familienunternehmen. Andere engagierten sich in Sportvereinen oder als Helfer im Rettungsdienst.

Rund jeder 13. Polizist in Brandenburg hat einen Nebenjob. Wie das Innenministerium in Potsdam mitteilte, gehen knapp 600 von insgesamt 8.000 Beamten außerhalb ihres Dienstes einer weiteren bezahlten Tätigkeit nach oder engagieren sich ehrenamtlich.

"Bei vielen Beamten vor allem im mittleren und zum Teil auch im gehobenen Dienst ist es schlicht eine Frage des Geldes, einem Nebenjob nachgehen zu müssen", sagt Björn Lakenmacher, innenpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. In manchen Fällen gehe es aber auch nicht allein um das Geld.



Ein Polizeihauptmeister in Brandenburg erhalte mehrere hundert Euro weniger als sein Kollege bei der Bundespolizei, sagt er. Brandenburg habe seine Beamten jahrelang viel zu gering besoldet und müsse nun endlich die Attraktivität des Beamtentums erhöhen und deutlich die Besoldungen anheben. Nur so könne das Wettrennen mit den anderen Ländern und dem Bund um die besten Köpfe im öffentlichen Dienst und im Polizeidienst Schritt halten, betonte er.