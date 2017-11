Nach jahrelanger Bauzeit sind jetzt die ersten Mitarbeiter in die BND-Zentrale eingezogen. Von der Chausseestraße aus behält die Abteilung gegen Terrorismus den IS eng im Blick. Michael Götschenberg hat deren Leiter auf einem Rundgang begleitet.

Die Mitarbeiter der Abteilung Terrorismus und Organisierte Kriminalität des Bundesnachrichtendienstes (BND) haben ihren Arbeitsplatz seit dieser Woche in der Chausseestraße. Es ist der erste Bereich des BND, der in die neue Zentrale in Berlin-Mitte eingezogen ist, mit rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der BND hat den Komplex damit in Betrieb genommen - sechs Jahre später als ursprünglich geplant. BND-Präsident Bruno Kahl ist zufrieden. Der Pilotumzug sei gelungen: "Das ist sowohl für das Thema Umzug, als auch für den Rest der Belegschaft, der sieht, dass es losgeht, ein wichtiges Signal."

Seit geraumer Zeit schon setze der IS auf das Konzept des führerlosen Dschihads, mit wenig oder gar keinem unmittelbaren Kontakt zwischen Attentäter und Organisation: "Sein Modus Operandi wird weniger in den geführten Operationen sein, sondern in der inspirierten Anleitung und danach Bekennung." Nach diesem Prinzip wurden bereits zahlreiche Anschläge verübt, auch in Europa - überwiegend mit einfachen Mitteln, wie Messern oder Fahrzeugen.

Seitdem wurde die Terrorbekämpfung immer wichtiger. Mit dem Aufkommen des sogenannten Islamischen Staats (IS) wurde sie schließlich vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Und daran wird sich absehbar wenig ändern. Zwar wird der IS seit geraumer Zeit militärisch erfolgreich bekämpft und der Terrororganisation konnte das von ihr kontrollierte Gebiet weitgehend wieder entrissen werden. Die Organisation sei jedoch unverändert gefährlich, meint BND-Mann Grommes: "Der IS hat einen Grad an Wandlungsfähigkeit erreicht, der kaum noch zu übertreffen ist. Wir sprechen ja inzwischen auch vom Cyberkalifat, von einem Kalifat, das in den Köpfen und im Internet existiert."

Allerdings: komplexe Anschlagsszenarien hält der BND auch in diesem Kontext weiter für möglich: Anschläge könnten statt durch gezielt eingereiste auch durch gut vernetzte Rückkehrer erfolgen, die in Deutschland, Frankreich oder Großbritannien miteinander in Kontakt stünden. Diese könnten sich absprechen und sagen "wir machen jetzt einen gleichzeitigen Terrorakt, zur gleichen Stunde zünden wir eine Bombe in einem Kaufhaus in London, Paris und Berlin", so Grommes.

Letztlich sei jedoch nicht die Organisation IS das Gefährliche, meint Grommes, sondern die Idee: "Der IS als Idee wird fortleben. Er wird weiter die Plattform sein für diese verlorene Generation der jungen Männer, die Nicht-Akzeptanz von gefühlter Ungerechtigkeit, die sich unmittelbar in Gewalt entlädt."