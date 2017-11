Für Umbauten und Sanierungen sollen in den kommenden Jahren mehrere Hundert Millionen Euro an Berlins Universitätsklinik Charité fließen. Der Klinik stehe ein "Jahrzehnt der Investitionen" bevor, kündigte Berlins Regierungschef Michael Müller am Donnerstag an. Allein in dieser Legislaturperiode gehe es um eine halbe Milliarde Euro. Mit dem "gehörigen Kraftakt" für Berlin werde auch künftig die bestmögliche medizinische Versorgung gesichert, sagte der SPD-Politiker, der auch Aufsichtsratschef der Charité ist. Insgesamt liegt der Investitionsbedarf nach Klinik-Angaben bei 1,4 Milliarden Euro; davon trage das Land rund 1,1 Milliarden, sagte Müller am Donnerstag.

Bauarbeiten sollen an allen vier Standorten stattfinden: am Virchow-Klinikum im Wedding, auf dem Campus Benjamin Franklin in Steglitz und auf dem in Mitte sowie in Buch.



Den größten Bedarf für Investitionen gibt es am Virchow-Klinikum - mit rund 770 Millionen Euro. Dort ist unter anderem ein Neubau für das Universitäre Herzzentrum Berlin geplant, in dem die Herzmedizin der Charité und das Deutsche Herzzentrum gebündelt werden. Auch am Standort in Mitte, wo zuletzt das Bettenhochhaus saniert wurde, sind noch 270 Millionen Euro veranschlagt. Laut Müller sollen zudem die Pflege- und Operationsbereiche am Klinikum Benjamin Franklin für 100 Millionen Euro saniert werden.

Eine wichtige personelle Entscheidung an der Charité-Spitze soll hingegen noch warten: Die Nachfolger-Suche für Vorstandschef Karl Max Einhäupl (70) könne sorgfältig gestaltet werden, so Müller. Einhäupl, dessen Amtszeit regulär 2018 zu Ende gegangen wäre, hat seinen Vertrag nochmal verlängert, wie kürzlich bekannt geworden war.