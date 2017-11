Senat steckt mehr als eine Milliarde Euro in die Charité

Das Bettenhochhaus der Berliner Charité strahlt in neuem Glanz - doch der Sanierungsbedarf an diesem und anderen Standorten des Klinikums ist weiter hoch. Nun kündigt der Regierende Bürgermeister ein "Jahrzehnt der Investitionen" an.