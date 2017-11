Video: Abendschau | 13.11.2017 | R. Unruh/B. Hermel

Weitere Hinweise auf Missstände - Polizeipräsident lehnt externe Ermittler an Polizeiakademie ab

13.11.17 | 21:41 Uhr

Die Berichte über Missstände an der Berliner Polizeiakademie reißen nicht ab. Rund zehn Polizisten haben sich an die Innenexperten von SPD und CDU gewandt. Die Opposition fordert einen Sonderermittler - doch Polizeipräsident Klaus Kandt will davon nichts wissen.

Nach den Diskussionen über mögliche Missstände in der Berliner Polizeiakademie in Spandau gibt es weitere Hinweise. Mehr als zehn Polizisten hätten ihm bisher geschrieben, sagte der SPD-Innenpolitiker Tom Schreiber dem rbb. Darin sei viel Frustration zu erkennen, und zwar in der gesamten Polizei, weil es nicht einfach sei, Kritik zu üben, ohne Probleme mit dem Vorgesetzten zu bekommen. "Es gab in der Vergangenheit Situationen, wo Polizeibeamte nicht mundtot gemacht wurden, aber wo klargemacht wurde, dass diese Haltung jetzt nicht hierher gehört", sagte Schreiber dem rbb. Er bemängelt, bei der Polizei gebe es keine offene Gesprächs- und Fehlerkultur.

Schreiber hatte am Freitagabend eine E-Mail-Adresse freigeschaltet und auf Twitter und facebook Polizisten dazu aufgefordert, ihm zu Missständen an der Polizeiakademie zu schreiben. "Damit sich etwas tut! Einfach melden! Danke" schrieb er. Und setzte später auf Twitter nach: "Wenn #Polizeibeamte aus „Angst“ anonym bleiben wollen, dann weißt Du, welcher Geist bei der Führungsebene eine Rolle spielt! #KleineDDR".

Kandt: "Ich lebe eine offene Fehlerkultur vor"

Polizeipräsident Klaus Kandt wies diese Kritik am Montagabend zurück. Es könne zwar sein, dass manche Vorgesetzte "unterschiedlich gut mit Kritik umgehen" - er selbst lebe aber eine offene Fehlerkultur vor, sagte der oberste Berliner Polizistin der rbb-Abendschau.

Kandt berichtete in dem Studiogespräch seinerseits von E-Mails, die ihm Kolleginnen und Kollegen geschickt hätten. Diese hätten keine Angst gehabt, auch ihren Namen zu nennen. Dagegen sei es nicht sinnvoll, anonyme Mails zu schreiben und "allgemeine Anschuldigungen zu verbreiten, völlig ungeprüft".



Polizeischüler hatte Kontakt zu kriminellem Clan

Die Polizei hatte eingeräumt, dass es auch Schüler gibt, bei denen Respekt, Disziplin und Rücksichtnahme nicht ausreichten. Manche beherrschten die deutsche Sprache nur ungenügend. Einige Anwärter seien zuvor straffällig geworden. Nach rbb-Informationen soll mindestens ein Polizeischüler der Akademie Kontakt zu einem kriminellen Clan und einem Motorradclub haben. Er wurde bei einer Polizeikontrolle Anfang September in einer Berliner Bar zusammen mit Ahmed A., dem "Patron" eines arabischen Clans, angetroffen. Der Schüler soll die Überprüfung der Bar durch die Kollegen in Frage gestellt haben. Der Polizeipräsident bestätigte diesen Vorfall am Montag im rbb und sagte, "dass es nicht so gut aussieht für den jungen Mann".



Polizeipräsident Kandt lehnt externe Ermittler ab

Polizei und Innensenator dürften anonyme Hinweise nicht einfach abtun, kritisierte der CDU-Innenexperte Burkhard Dregger. Seine Fraktion fordert deshalb einen externen Sonderermittler, der für Transparenz und Aufklärung sorgt. Der Polizeipräsident jedoch will davon nichts wissen. Externe Ermittler seien nicht erforderlich, sagte Kandt am Montagabend dem rbb. "Ich kann mir das bisher nicht vorstellen, ich wüsste auch nicht warum", sagte der Polizeichef der rbb-Abendschau. Stattdessen müsse man die Lage bei der Berliner Polizei mit ihren rund 24.000 Mitarbeitern "differenziert" betrachten. So habe man die Ausbildung umgestellt und die Schülerzahlen erhöht, wobei sich auch die Zusammensetzung der Auszubildenden verändert habe. Dass dabei auch Probleme entstünden, sei "nie in Abrede gestellt worden". Es gebe aber "keinen einzigen Beleg" für die Unterwanderung der Berliner Polizei durch die organisisierte Kriminalität, sagte Kandt.



Auch bei Dregger sind bisher rund zehn weitere Hinweise zu Missständen eingegangen, offenbar von Polizisten, die sich nicht trauen, auf dem normalen Dienstweg Kritik zu üben, weil sie Konsequenzen fürchten. "Es ist ein Thema, mit dem wir uns sehr unaufgeregt, aber systematisch beschäftigen müssen", forderte Dregger.

