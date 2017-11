Sechs Stunden lang musste SPD-Fraktionschef Raed Saleh sich heftige Kritik seiner Genossen anhören - doch konkrete Ergebnisse brachte das Krisentreffen der SPD-Fraktion am Dienstag nicht. Die Fraktion ist weiter gespalten. Kann jetzt ein Mediator helfen?

Nach der heftigen Kritik am Berliner SPD-Fraktionschef Raed Saleh will sich die Fraktion bis Januar Zeit geben, um wieder zueinander zu finden. Nach einer sechsstündigen

Krisensitzung am Dienstagabend brachten manche einen Mediator als Möglichkeit ins Spiel. Konkrete Ergebnisse brachte die Krisensitzung nicht.

In einem Brandbrief hatten sich 14 der 38 SPD-Parlamentarier im Abgeordnetenhaus über Arbeit und Führungsstil ihres Vorsitzenden beklagt. "Jeder von uns kennt Deine Bitte, ein Thema nicht in der Fraktion, sondern vertraulich mit Dir zu besprechen. Gleichzeitig erfahren wir Deine Schwerpunkte regelmäßig aus der Presse. Dieses Verfahren hat dazu geführt, dass die Diskussionskultur und die Willensbildung in der Fraktion kaum noch funktionieren", heißt es darin etwa.