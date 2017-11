Seit 1981 gibt es den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Zuletzt rückten dabei immer häufiger geflüchtete Frauen in den Fokus. Berlin will sie künftig besser schützen. Flüchtlingsinitiativen fordern das auch für Brandenburg.

Das geht aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Landtagsabgeordneten Andrea Johlige (Linke) hervor. "Das ist unerträglich und zeigt, dass Flüchtlinge in Brandenburg noch immer nicht überall sicher und angstfrei leben können", sagte Johlige am Samstag.

Auch Flüchtlingshelfer geraten ins Visier von Neonazis. So wurden in diesem Jahr in Angermünde (Uckermark) dreimal Helfer attackiert und beleidigt. Die Ermittlungen zu diesen Vorfällen dauern noch an.

Auch Cottbus hat ein Problem mit rechtsradikalen Übergriffen. Im dritten Quartal dieses Jahres wurde die Polizei zwölfmal gerufen, weil Asylbeweber und Flüchtlinge bedroht, geschlagen oder ihre Unterkünfte attackiert wurden - trauriger Spitzenwert in Brandenburg.



Von Januar bis Ende September wurden in Brandenburg insgesamt 55 Flüchtlinge bzw. Unterstützer verletzt; insgesamt gab es 196 Delikte.