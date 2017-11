Die Berliner AfD ist mit dem Versuch gescheitert, eine ihr nicht genehme Preisverleihung mit juristischen Mitteln zu verhindern. Das Verwaltungsgericht Berlin wies am Montag einen AfD-Antrag auf einstweilige Anordnung ab. Der Antrag hatte das Ziel, die am Dienstag geplante Verleihung des Silvio-Meier-Preises an das Bündnis "Aufstehen gegen Rassismus" zu untersagen. Mit dem Preis würdigt der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg alljährlich Personen oder Projekte, die sich gegen Rechtsextremismus und Rassismus engagieren.

Das Bündnis ruft auf seiner Webseite zu vielfältigem Widerstand gegen Rassismus auf, insbesondere machen die Autoren mobil gegen Veranstaltungen der AfD. Hier finden sich u.a. Anleitungen, wie Aktivisten "stören, protestieren oder blockieren" können. Es bietet auch "Stammtischkämpfer*innen-Seminare" an, "um den Parolen der AfD und ihrer Anhänger Paroli zu bieten".