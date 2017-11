Der Amadeu Antonio Preis für Menschenrechte und gegen Rassismus geht in diesem Jahr an den Kölner Verein Lückenlos.



Der mit 3.000 Euro dotierte Hauptpreis würdige damit das Kunstprojekt "Tribunal NSU-Komplex auflösen", teilten die Amadeu Antonio Stiftung und die Stadt Eberswalde (Barnim) am Dienstag mit. Das Tribunal-Netzwerk ist in sieben deutschen Städten unterwegs, um an Tatorten des rechtsextremen NSU mit Aktionen den Blick auf die Betroffenen der Mordtaten zu lenken.