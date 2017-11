"Survivor" offiziell vorgestellt - Brandenburg schafft Anti-Terror-Fahrzeug an

10.11.17 | 14:49 Uhr

Die Polizei stellt sich auf mögliche Terroranschläge ein - auch in Brandenburg. In Potsdam stellte die Polizei nun einen 1,4 Millionen Euro teuren Mannschaftswagen vor. Er könnte Schüssen, Explosionen und sogar Chemiewaffen trotzen. Von Lisa Steger

Der dunkelblaue Mannschaftswagen hat Wände, die Kalaschnikov-Salven, Sprengstoff und Chemiewaffen standhalten würden. Die Fenster sind vergittert, an den Seiten gibt es acht Schießscharten. Der Wagen verfügt über ein Räumschild und ein Feuerlöschsystem. Vor dem gepanzerten Fahrzeug posieren vier vermummte Polizisten des Spezialeinsatzkommandos in gepolsterter Kleidung und mit Maschinengewehren. Der islamistische Terror sei "eine Umstellung, jedoch ein Phänomen, auf das wir vorbereitet sind", sagt ein 49-jähriger SEK-Beamter, der seinen Namen nicht nennen darf. Berlin, Manchester, Barcelona, Brüssel. Der Beamte hat die Berichte noch im Kopf. "Es kommt darauf an, dass man darauf eingestellt ist, welche Bilder man da möglicherweise zu sehen bekommt", stellt er fest. Der 49-Jährige war vor gut einem Jahr an der Festnahme des Islamisten Jaber Al-Bakr in Chemnitz beteiligt. "Da war man mittendrin", stellt er fest. Es klingt nüchtern.

Zahl der Gefährder nimmt zu

Doch nüchtern heißt nicht blauäugig. "Die Entwicklung macht uns große Sorgen", erklärt Polizeivizepräsident Roger Höppner. In Brandenburg gebe es immer mehr sogenannte "Gefährder"; Höppner geht von einer niedrigen zweistelligen Zahl aus. Gefährder sind Männer, denen die Ermittler jederzeit einen Anschlag zutrauen. Fast täglich erhält die Polizei Hinweise aus Flüchtlingsunterkünften, so Höppner. Oft geht es um Männer, die schon in der Heimat gewalttätige Islamisten gewesen sein sollen. Die Landespolizei führe aktuell fast 30 Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit mutmaßlichen Terroristen. Diese Verfahren beträfen Zuwanderer, vor allem Syrer und Tschetschenen. "Das ist für uns interessant, denn Brandenburg ist eines der Bundesländer - wenn nicht sogar das Bundesland - mit der größten tschetschenischen Community." Der Polizeivizepräsident berichtet von einer "größeren Auseinandersetzung zwischen Afghanen und Tschetschenen" Ende Oktober in Perleberg im Kreis Prignitz; ein Tschetschene wurde dabei erschlagen. "Wir sind gegenwärtig dabei, die afghanischen Tatverdächtigen zu schützen", so Höppner, "wir müssen damit rechnen, dass wir auch künftig ähnliche Situationen in der Perspektive hier haben werden."

Fahrzeug international gefragt

Innenminister Karl-Heinz Schröter bestätigt die Angaben gegenüber dem rbb. "Die Zahl der Gefährder hat sich erhöht", so der SPD-Politiker. "Die Gefährder sind ganz überwiegend Menschen aus dem Nordkaukasus, es sind überwiegend Tschetschenen". Der Verfassungsschutz beobachte die Gefährder, "und wenn sie schon Straftaten begangen haben, haben wir polizeiliche Möglichkeiten", sagt der Minister. In den letzten Jahren hat die Polizei viel Geld in neue Ausrüstung und Schutzkleidung investiert, berichtet Höppner. Das 1,4 Millionen Euro teure Fahrzeug zu erhalten, war allerdings schwer. Denn die Nachfrage nach dem "Survivor" sei groß - nicht nur in Deutschland, sondern international. "Manche Bundesländer bauen konventionelle Fahrzeuge um, wir haben uns für ein neues entscheiden und sind froh, es bekommen zu haben", betont der Polizeivize. In das bisher vorhandene Spezialfahrzeug hätten nur drei Menschen gepasst, "aber wir können mit dem neuen Fahrzeug auch evakuieren, retten und bergen, das konnten wir mit dem alten Wagen nicht."

SEK-Beamte wurden fortgebildet

Der "Survivor" kann bis zu 110 km/h schnell fahren. Er ist in Potsdam stationiert. Sollte jemand etwa in Cottbus – 138 Kilometer entfernt – oder in Wittenberge – 180 Kilometer entfernt – einen Anschlag begehen, so würde der Wagen über eine Stunde für die Anfahrt brauchen. Bis dahin müssten die "Ersteinsatzkräfte", die dafür schon ausgebildet seien, "den Täter binden", erläutert Roger Höppner. Am Ende der Pressekonferenz stellen sich alle Offiziellen für ein Gruppenfoto vor dem "HMV Survivor" auf. Ihre Gesichter sind ernst; auch Innenminister Karl-Heinz Schröter wirkt ungewohnt bedrückt. Er sagt, er hofft, dass das Anti-Terror-Fahrzeug für immer in der Garage bleibt. Doch sicher könne man da nicht sein.

Sendung: Inforadio, 12.11.2017, 13:30 Uhr