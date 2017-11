Audio: Inforadio | 30.11.2017 | Thorsten Gabriel | Bild: blickwinkel

Ausschreibung gestartet - Senat will bis Mai neuen Toiletten-Betreiber finden

30.11.17 | 16:08

Der neue Betreiber für rund 280 öffentliche Toiletten in Berlin soll nach den Plänen des Senats spätestens Anfang Mai feststehen. Das teilte Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus mit. "Die Ausschreibung für die Sanitäranlagen und deren Betrieb hat begonnen", erläuterte sie. "Wir sind augenblicklich sehr gut im Zeitplan."



Bis 11. Dezember hätten Interessenten Zeit, ihre Teilnahme an der europaweiten Ausschreibung anzuzeigen. Bis 19. Dezember werde das Land dann fünf Bewerber auswählen und zur Abgabe konkreter Angebote auffordern. Abgabetermin sei Mitte Februar, der Zuschlag werde voraussichtlich "Ende April/Anfang Mai" erteilt.



Trockentoiletten? Falschmeldungen, sagt die Senatorin

Der rot-rot-grüne Senat will das seit rund 25 Jahren praktizierte, durch Werbung finanzierte Betriebsmodell "aus kartell-, beihilfe- und vergaberechtlichen Gründen" nicht über 2018 hinaus fortführen. Derzeit betreibt die Außenwerbefirma Wall die meisten der rund 250 öffentlichen Aborte, darunter 170 vollautomatische City-Toiletten. Der Stadt entstehen keine Kosten, weil Wall im Gegenzug Werbeflächen nutzen darf. Künftig will das Land dem Betreiber eine Gebühr zahlen.



In der Stadt gibt es seit Monaten viel Kritik an den Plänen. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Stadt ab 2019 mit einem sehr viel besseren Angebot an Sanitäranlagen ausgestattet sein wird", entgegnete Günther nun. Die Zahl der öffentlichen stillen Örtchen werde in einem ersten Schritt auf 281 steigen: "In keinem Bezirk wird es weniger geben, in einigen Bezirken mehr." Alle Klos seien barrierefrei und natürlich Nasstoiletten, versicherte die Senatorin. Berichte, der Senat plane Trockentoiletten, seien Falschmeldungen.





