Zeugen im Amri-Untersuchungsausschuss - "Es hat uns einfach überrollt"

24.11.17 | 12:35 Uhr

Im Amri-Untersuchungsausschuss sind am Freitag weitere Fehler der Berliner Behörden deutlich geworden. Eine Lageso-Mitarbeiterin sprach von chaotischen Zuständen bei der Registrierung von Flüchtlingen. Auch der Weihnachtsmarkt-Attentäter war mehrfach erfasst worden.



In seiner sechsten Sitzung hat der Berliner Untersuchungsausschuss zum Terrorfall Anis Amri am Freitag mehrere Zeugen vernommen. Unter Leitung des Ausschussvorsitzenden Burkard Dregger (CDU) wurden dabei erneut Versäumnisse der Berliner Behörden deutlich, unter anderem bei der Registrierung von Flüchtlingen in den Jahren 2015 und 2016.



Fingerabdrücke konnten lange nicht verglichen werden

Das Verfahren sei "stets und ständig geändert" worden, um den Ansturm der Flüchtlinge zu bewältigen, sagte Karla Merkel, Sachbearbeiterin im früher zuständigen Landesamt für gesundheit (Lageso) und jetzigen Landeamt für Flüchtlingsangelegenheiten. Alles sei nur darauf ausgerichtet worden, "das Chaos zu bewältigen", sagte die Zeugin. "Es hat uns einfach überrollt."



Mehrfach hätten ihre Kollegen damals festgestellt, dass Flüchtlinge sich doppelt oder öfter als Asylbewerber registrieren ließen, schilderte Merkel die Probleme. Das sei jeweils nur zufällig anhand von Fotos aufgefallen, weil Fingerabdrücke erst im Lauf des Jahres 2016 elektronisch registriert und verglichen werden konnten. Auch der spätere islamistische Attentäter habe sich im Jahr 2015 dreimal in Berlin mit verschiedenen falschen Identitäten registrieren lassen: am 28. Juli, 10. September und 11. Dezember. "Wir konnten das damals nicht feststellen, weil wir nicht über Fingerabdrücke die Identität registrierten." Allerdings habe es am 2. November 2015 einen Akteneintrag zu einer Alias-Identität von Amri gegeben, vermutlich wegen eines Anrufs der Polizei beim Lageso.

Amri war am 19. Dezember 2016 mit einem entführten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt gefahren, er tötete zwölf Menschen und verletzte rund 70. Der Polizei war Amri lange zuvor als Drogenhändler und potenzieller Islamist bekannt. Wegen einiger Pannen bei den überlasteten Behörden wurde er aber nicht in sein Heimatland Tunesien ausgewiesen. Die Polizei bemühte sich zudem nicht intensiv, ihn in Untersuchungshaft zu bringen, weil parallel Dutzende islamistische Gefährder beobachtet werden mussten.



Auch Sonderermittler sieht schwere Behördenfehler

Auch der Sonderermittler des Berliner Senats, Bruno Jost, hatte den Behörden in seinem Abschlussbericht Mitte Oktober schwere Versäumnisse im Umgang mit Amri vorgeworfen. Der Mann, der als sogenannter islamistischer Gefährder bekannt war, hätte wegen Drogenhandels und gefälschter Ausweise höchstwahrscheinlich verhaftet werden können, sagte Jost und richtete seine Kritik besonders gegen die Berliner Polizei, aber auch gegen die Polizei in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Er rügte auch die schlechte Zusammenarbeit der Behörden in ganz Deutschland.

Sendung: Inforadio, 24.11.2017, 11.40 Uhr