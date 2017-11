In der Tangentialverbindung klafft noch jahrelang eine Lücke

Demnach soll der Verlauf der Trasse im kommenden Jahr vorgestellt werden. Dann würden weitere Planungsleistungen europaweit ausgeschrieben werden, hieß es weiter. Das Planfeststellungsverfahren könne frühestens 2019 eingeleitet werden – von dessen Verlauf hänge der Termin für den Baubeginn ab, so die Verkehrsverwaltung.

Die TVO soll die östlichen Stadtbezirke besser an das Fernstraßennetz anbinden. Im Moment endet der nördliche Abschnitt auf Höhe der B1 in Biesdorf, der südliche Abschnitt geht bis zur Straße An der Wuhlheide im östlichen Oberschöneweide. Wie die Verbindungsstraße zwischen diesen beiden Punkten genau verlaufen soll, ist noch unklar. Nach den Plänen des rot-rot-grünen Senats soll die Tangentialverbindung mit einem Radschnellweg ergänzt werden.

Gräff beklagte, dass sich der Lückenschluss weiter verzögere. Offensichtlich werde die Straßenplanung durch den geplanten Bau eines parallel verlaufenden Radschnellwegs "gebremst". Das sei nicht nachvollziehbar.

"Die TVO ist nicht nur als Ortsumfahrung für die von Lärm und Staub geplagten Bürger von Biesdorf und den angrenzenden Ortsteilen, sondern auch für die wirtschaftliche Entwicklung des nordöstlichen und östlichen Teil Berlins von Ahrensfelde bis nach Adlershof von fundamentaler Bedeutung", so der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, durch dessen Wahlkreis die TVO teilweise verlaufen soll.