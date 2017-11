Das Kinder verschiedener Religionen gemeinsam eine Kita besuchen, ist in Berlin gang und gäbe. Doch bald soll es einen Kindergarten geben, der gemeinsam von Christen, Juden und Muslimen geleitet wird. Eine tolle Ergänzung zum "House of One", sagt Berlins Regierender.

Berliner "House of One" wird gepflanzt

Müller befürwortete die Initiative nach dem Treffen von Vertretern des Senats und der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Es sei eine tolle Ergänzung für die geplanten Kooperationen von Christen, Juden und Muslimen bei dem gemeinsamen Bet- und Lehrhaus "House of One" und einem "Campus der Theologien" an der Humboldt-Universität.

Müller bekräftigte in dem Zusammenhang die Zusage des Senats, das "House of One" zu unterstützen. Das Land sei bereit, dafür der Stiftung ein Grundstück im Rahmen eines Erbpachtvertrages zur Verfügung zu stellen. Auch eine alternative Einbringung des Grundstückes in die Stiftung werde nochmals geprüft. Allerdings zeigte sich Müller hier mit Blick auf die Liegenschaftspolitik des Landes zurückhaltend. Seit geraumer Zeit gibt der Senat landeseigene Grundstücke, zumal in guten Lagen, nicht mehr so einfach her.

Ursprünglich sollte der Grundstein für das auf mindestens 40 Millionen Euro veranschlagte Vorhaben 2018 gelegt werden. Der Zeitplan ist aber offen, weil noch nicht genügend Spenden gesammelt wurden. "Es gibt eine große Spendenbereitschaft, aber noch längst nicht die Summe, die gebraucht wird", sagte Dröge dazu. Er hoffe, dass Anfang 2019 der Grundstein gelegt werden könne.