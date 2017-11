Bild: dpa/Sophia Kembowski

Internationaler Tag gegen Gewalt - Geflüchtete Frauen sollen mehr Schutz erhalten

25.11.17 | 10:52 Uhr

Seit 1981 gibt es den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Zuletzt rückten dabei immer häufiger geflüchtete Frauen in den Fokus. Berlin will sie künftig besser schützen. Flüchtlingsinitiativen fordern das auch für Brandenburg.



Anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen hat der Berliner Senat mitgeteilt, geflüchtete Frauen besser schützen zu wollen. In neuen Verträgen zum Betrieb von Flüchtlingsunterkünften werde künftig eine gute Vernetzung mit Frauenberatungsstellen, Stadtteilzentren und Vereinen verankert, kündigte die Flüchtlingsmanagerin der Sozialverwaltung, Sybill Schulz, in Berlin an.



Betroffene Frauen besser einbeziehen

Schulz sprach sich zugleich dafür aus, geflüchtete Frauen besser in bestehende Foren und Initiativen miteinzubeziehen. Sie müssten auch Zugang zu Jobs als Sicherheitsfachkräfte in den Unterkünften bekommen, männliches Sicherheitspersonal müsse zudem besser geschult und interkulturell sensibilisiert werden.



Zugangsbarrieren für rat- und schutzsuchende geflüchtete Frauen zu Hilfen müssten zudem verringert und bedarfsgerechte Angebote stärker bekannt gemacht werden, betonte Schulz: "Jede Frau hat das Recht auf ein Leben frei von Gewalt, Armut und Diskriminierung in unserer Gesellschaft." Geflüchtete Frauen bräuchten dabei den besonderen Schutz der Gesellschaft.

Gewalt durch andere Flüchtlinge und Hilfspersonal

Auch in Brandenburg sollen geflüchtete Frauen künftig besser vor Gewalt geschützt werden. Frauen und Kinder aus anderen Ländern, die in Deutschland Schutz suchen, müssten innerhalb eines Monats aus der Erstaufnahme in eigenen Wohnraum ziehen können, forderten der Flüchtlingsrat Brandenburg und die Initiative "Women in Exile" am Freitag in Potsdam. Sie müssten zudem bereits vom ersten Tag an uneingeschränkten Zugang zu Gesundheitsleistungen bekommen.

Info Der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen ist ein internationaler Gedenk- und Aktionstag. Er wird am 25. November begangen und wurde 1981 von Menschenrechtsorganisationen wie Terre des Femmes ins Leben gerufen. 1999 wurde er von den Vereinten Nationen offiziell übernommen.

Frauen erlebten Gewalt in den Unterkünften durch andere Flüchtlinge und durch das Personal, betonten die Initiativen. Nach Bundesrecht könnten Menschen sechs Monate lang und diejenigen mit sogenannter schlechter Bleibeperspektive auch länger in der Erstaufnahme festgehalten werden. Dadurch entstünden für Frauen und Kinder besondere Härten.



Die Lebensbedingungen in der Erstaufnahme mit fehlender Privatsphäre, eingeschränktem Zugang zu Gesundheitsleistungen und fehlenden Möglichkeiten zur Gestaltung eines eigenen Familienlebens gefährdeten in besonderem Maße Schutzbedürftige wie Frauen und Kinder, kritisierten die Initiativen. Menschen mit besonderem Schutzbedarf werde immer wieder der Auszug aus der Erstaufnahme verweigert, selbst wenn dies zum Schutz vor Angriffen oder für eine notwendige medizinische Versorgung geboten sei.



