Bürokratie-Wahnsinn hoch drei - Flüchtlingshelfer kämpfen mit dem Behördendschungel

02.11.17 | 06:34 Uhr

Als zehntausende Flüchtlinge nach Berlin kamen, engagierten sich viele, um zu helfen. Carola Schubert engagierte sich besonders stark - als ehrenamtlicher Vormund für einen minderjährigen Flüchtling. Eigentlich müsste der Staat sie nach Kräften fördern. Eigentlich. Von Anna Corves

Amrullah brütet über der deutschen Grammatik, eine junge Ehrenamtliche hilft ihm dabei. Amrullah ist 17, ein hochgewachsener afghanischer Jugendlicher mit noch kindlichen Gesichtszügen. Jeden Montagabend kommt er hierher, in eine Grundschule im Berliner Stadtteil Westend, zusammen mit anderen minderjährigen Flüchtlingen, zum Deutschtraining. Hier hat er vor eineinhalb Jahren auch Carola Schubert kennengelernt - und gleich ihr Herz erobert, wie die sich lächelnd erinnert. "Der hat sich immer zu mir gesetzt und war sehr anhänglich. Er ist mir eigentlich auch aufgefallen durch seine ganz liebe und bescheidene Art." Sie spürt aber, dass es Amrullah nicht gutgeht, ihn schlimme Erinnerungen plagen und er einsam ist. Amrullah sei in Afghanistan massiv bedroht worden, erzählt Carola Schubert. Auch wüssten sie nicht, wo seine Familie ist, wahrscheinlich lebe der Vater gar nicht mehr. "Er hat keinen, mit dem er mal telefonieren kann. Wie kann der sich hier zurechtfinden? Wenn er nicht irgendjemanden hat, der ihm den Steigbügel hält, dann ist der verloren", sagt sie über Amrullah.

Die Schulpflicht kann ein Problem sein

Carola Schubert beschließt, Verantwortung für den Jungen zu übernehmen, Vormund von Amrullah zu werden. Der Weg zur Vormundschaft führt über das Familiengericht, das muss einen "bestallen", wie es juristisch heißt. Berlins größtes Familiengericht befindet sich am Halleschen Ufer, im Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg. Vizepräsidentin Christiane Abel arbeitet selbst als Familienrichterin. "Der Vormund übt praktisch das Sorgerecht aus. Es gibt Rechte und gleichzeitig auch Pflichten. Die Rechte sind, dass man bestimmte Dinge einfach entscheiden kann für das Mündel", erklärt sie. So darf man zum Beispiel den Asylantrag mitstellen, das Mündel bei der Asylanhörung begleiten, ein Jugendkonto für ihn eröffnen. Aber man muss sich eben auch kümmern. Familienrichterin Christiane Abel nennt ein Beispiel: "Einer der Punkte, für die der Vormund sorgen muss und für die er verantwortlich ist, ist, dass das Mündel seiner Schulpflicht nachkommt. Das ist ein recht großes Problem, weil da einige Mündel Schwierigkeiten haben." Es ist manchmal nicht so einfach für Vormünder, für diese Pflichten tatsächlich Sorge zu tragen, zumal die Mündel meist nicht im eigenen Haushalt wohnen, sondern in Jugendeinrichtungen.

"Ich habe absolut keine Unterstützung erfahren"

Mit Carola Schuberts Mündel Amrullah gibt es solche Probleme nicht. Er will lernen - und muss es auch. Der Junge stammt aus einem afghanischen Dorf. Mit vielen Begriffen, die im Deutschbuch auftauchen, kann er gar nichts anfangen, sagt Carola Schubert. "Was ist ein Ruderboot, was ist ein Segelboot? Das sind alles Worte, die in diesen Tests vorkommen. Oder was ist ein Musical, was ist ein Theater? Alle diese Dinge kennen die ja gar nicht." Carola Schubert versucht, ihm das Leben in Deutschland, die Kultur vertrauter zu machen. Amrullah erzählt begeistert von Museen, die sie besuchen, von Ausflügen, die sie unternehmen. "Mir ist ganz wichtig in dem neuen Leben, dass wir zusammen etwas sehen und zusammen etwas machen. Es ist gut, dass ich jetzt eine deutsche Familie habe, alleine ist es schwer, ganz schwer." Amrullah ist ihrer ganzen Familie ans Herz gewachsen, sagt Carola Schubert. Was sie allerdings manchmal an den Rand der Verzweiflung treibt, ist der Nahkampf mit der Bürokratie: der Spießrutenlauf von Amt zu Amt, das Gefühl, als lästiger Bittsteller behandelt zu werden. Und das, obwohl die ehrenamtlichen Vormünder den Behörden Arbeit abnehmen. Sonst müssen Amtsvormünder die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge betreuen. "Ich habe eher das Gefühl, dass es einem schwer gemacht wird. Ich habe absolut keine Unterstützung erfahren."

Vormund Gerd Schöttner

Zuhauf Berichte von bürokratischen Hürden

Carola Schubert ist eine gestandene Frau, Ärztin auf einer Intensivstation, hat Kinder und Enkel. Ihr war klar, dass die Vormundschaft einen Rattenschwanz an Aufgaben mit sich zieht. Zur Vorbereitung hat sie eine Schulung bei der Caritas besucht. Aber ihre Behördenerlebnisse haben sie fassungslos gemacht. Ob das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, wo es ein Kunststück ist, die Telefonnummer eines Sachbearbeiters herauszubekommen, die Ausländerbehörde, wo man trotz Termin stundenlang wartet, oder Bezirksjugendämter, die irritierend unterschiedlich über Unterstützungsangebote entscheiden, Fehler, die sich in Akten einschleichen. Auch andere Ehrenamtliche berichten beim Sprachkurs in der Grundschule zuhauf von solchen Hürden. Etwa Gerd Schöttner, Vormund eines 16-jährigen Afghanen. "Wie viele Termine in der Ausländerbehörde, wie viele Vorstellungsgespräche, Suche nach Jugendwohnplätzen", klagt er. "Und immer findet natürlich alles nur während der Arbeitszeiten von Einrichtungen statt, die aber auch Schulzeiten für die Jugendlichen sind - und meine Arbeitszeit letztlich auch."

Ehrenamtliche entlasten die Behörden

Die einzige echte Hilfe sei der Austausch mit den anderen ehrenamtlichen Vormündern. Etwa 350 von ihnen gibt es in Berlin - ihnen gegenüber stehen 1.600 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Stadt. Die Mehrheit wird von den Amtsvormündern betreut. Ein Amtsvormund kümmert sich um bis zu 50 Minderjährige - da bleibt kaum Zeit für den Einzelfall. Bei der zuständigen Senatsverwaltung für Jugend weiß man deswegen das Engagement der Bürger zu schätzen, betont Staatssekretärin Sigrid Klebba: "Es ist in der Tat eine Entlastung. Und die ehrenamtliche Vormundschaft kann individueller sein und über rechtliche Fragen und Besuch einmal im Monat hinausgehen. Man hat einen viel engeren Kontakt. Und auch deshalb ist es natürlich sehr schön, wenn das Menschen machen."

Infos im Netz Netzwerk Vormundschaft Das Berliner "Netzwerk Vormundschaft" vermittelt und schult ehrenamtliche Vormünder für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge.

Die Senatsverwaltung unterstütze sie, indem sie das "Netzwerk Vormundschaft" mitfinanziert - und damit Angebote, die Ehrenamtliche auf die Aufgabe vorbereiten. Außerdem erhalten die Vormünder 399 Euro Aufwandsentschädigung pro Jahr. Angesprochen auf die Hürden, die ausgerechnet die Ämter den Ehrenamtlichen in den Weg legen, seufzt Sigrid Klebba und hebt die Schultern. "Es gibt unterschiedliche Behörden, die zuständig sind. Da ist es sicherlich so, dass nicht immer eine Behörde sofort mit der anderen das abgleichen kann, dass nicht immer eindeutige Antworten gegeben werden." Das sei misslich, lasse sich aber nicht vereinfachen. Es klingt so, als ob ehrenamtliche Vormünder einfach den gängigen Berliner Bürokratie-Wahnsinn erleben - nur hoch drei, weil sie mit Instanzen auf Bezirks-, Landes- und sogar Bundesebene zu tun haben.

Haltung der Ämter macht "nicht gerade Mut"

Beim Vormünder-Treff ist die Deutsch-Paukerei vorbei, zur Entspannung spielen die jugendlichen Flüchtlinge und die Ehrenamtlichen noch eine Runde Tischtennis. Carola Schubert feuert sie an. Sie sieht Amrullah fast täglich, er nennt sie längst "Mama". Das Verhältnis von Mündel und Vormund ist nicht immer so innig - nicht jeder Jugendliche will oder braucht das. Und nicht jeder Vormund kann oder will sich so intensiv kümmern. Das muss auch nicht sein, schließlich werden die Jugendlichen auch in ihren Unterkünften betreut. Carola Schubert findet, es ist eine schöne, bereichernde Aufgabe. Deswegen ärgert sie die Haltung der Ämter ja auch so. "Denn das macht ja denjenigen, die sich mit dem Gedanken tragen 'Ich würde das vielleicht auch machen' nicht gerade Mut", befürchtet Carola Schubert. Sie selbst bereut es trotzdem nicht, die Aufgabe übernommen zu haben. Bald, an Amrullahs 18. Geburtstag, erlischt ihre Vormundschaft - formell. Emotional aber, da ist sich Carola Schubert sicher, wird die Bindung zwischen ihnen bleiben.