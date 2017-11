Wieder mehr Jugendgewalt in Berlin

Die Zahl jugendlicher Straftäter steigt wieder. Brennpunkte werden am Dienstag bei der Tagung "Jugendgewalt in Berlin" vorgestellt. Doch wie lässt sich vorbeugen? In Neukölln wird derzeit - mit Unterstützung betroffener Eltern - ein neues Konzept erprobt.