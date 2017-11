Bauarbeiten am Dreieck Zehlendorf

Am Autobahnkreuz Zehlendorf wird es am Wochenende aller Voraussicht nach wieder zu Behinderungen kommen. Grund sind Arbeiten an der Brücke, die über die Autobahn verläuft. Von Freitag- bis Samstagabend dürfte die Stelle daher zum Nadelöhr werden.