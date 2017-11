Anlass ist der jüngste Mietspiegel vom Mai , wonach die Mieten in der Hauptstadt, besonders in den vergangenen zwei Jahren massiv angestiegen sind. Deshalb sollen nun Haushalte, die von staatlichen Leistungen leben, mehr Geld bekommen. Insgesamt bekämen damit rund 18.000 Familien und 16.000 Alleinerziehende mit Kindern etwas mehr finanziellen Spielraum, sagte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Die Linke).

Die Ämter sollen ab 2018 etwas höhere Mieten als bisher komplett übernehmen. So werden etwa für einen Alleinstehenden in einer 50-Quadratmeterwohnung 404 Euro Bruttokaltmiete akzeptiert, bislang waren es 364,50 Euro.

Außerdem wurden die Härtefallregeln überarbeitet, um Betroffene davor zu schützen, aus ihren Wohnungen geworfen zu werden. So kann die zulässige Miete um zehn Prozent überschritten werden, wenn es im Haushalt beispielsweise pflegebedürftige oder kranke Menschen gibt oder die Miete durch eine Modernisierung gestiegen ist.

Mietzuschüsse werden grundsätzlich nur bis zu einer bestimmten Grenze gezahlt. Kostet die Wohnung mehr, müssen die Menschen die Mehrkosten - mit einigen Ausnahmen - selbst tragen oder umziehen. Durch die Einbeziehung der in Berlin besonders begehrten kleinen Wohnungen unter 40 Quadratmeter sowie der mittleren Wohnlagen seien die Richtsätze spürbar angestiegen "und entsprechen jetzt eher den Realitäten in Berlin", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Senatsfraktionen. Gerade für solche kleinen Wohnungen sind die Mieten in den vergangenen zwei Jahren deutlich gestiegen.