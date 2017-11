Massenschlägerei in Berlin im Februar

Mehr als 100 Fußball-Hooligans lieferten sich im Februar in Berlin-Moabit eine Massenschlägerei. Die Ausschreitungen geschahen vor einem Spiel zwischen Hertha und Eintracht Frankfurt. Am Montag sind die Krawalle Thema im Berliner Innenausschuss.

Der Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses befasst sich am Montag mit der Gewalt am Rande von Fußballspielen. Anlass sind Ausschreitungen vor einem Bundesligaspiel im Berliner Olympiastadion am 25. Februar dieses Jahres zwischen Hertha BSC und Eintracht Frankfurt.

Sogenannte Ultras beider Mannschaften waren in Moabit massiv aneinandergeraten. Maskierte Schläger attackierten einander mit Flaschen, Bierkisten, Stühlen und Feuerwerkskörpern. Sechs Verletzte mussten in Krankenhäuser gebracht werden, 96 Beteiligte wurden laut Polizei festgenommen und mit Stadionverboten belegt.

In den vergangenen Jahren war die Situation zwischen den beiden Fangruppen immer wieder eskaliert.