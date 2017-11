In Berlin könnte erstmals eine von den Nationalsozialisten zerstörte Synagoge in ihrem ursprünglichen Gewand wieder aufgebaut werden. Diesen Vorschlag präsentierte am Donnerstag, dem 79. Jahrestag der Novemberpogrome, der Berliner SPD-Fraktionsvorsitzende Raed Saleh. Er schlug den Wiederaufbau der am 9. November 1938 schwer beschädigten Synagoge am Fraenkelufer im Stadtteil Kreuzberg vor.

"Wer Schlösser aufbauen kann, sollte auch Synagogen aufbauen können", sagte Saleh mit Blick auf verschiedene historisierende Bauprojekte wie die Stadtschlösser in Berlin und Potsdam. Saleh sprach von einem "Zeichen des Wiederaufblühens jüdischen Lebens in Berlin". Nach Angaben Salehs wäre das Projekt in Deutschland einzigartig, weil von den Nationalsozialisten zerstörte Synagogen bisher nicht wieder in den Originalzustand zurückversetzt worden seien.