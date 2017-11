dpa Video: Abendschau | 25.11.2017 | Dorit Knieling | Bild: dpa

Debatte um Linken-Vorschlag - FDP nennt geplanten Privatisierungsstopp "DDR light"

26.11.17 | 15:45 Uhr

Mit der Forderung nach einer "Privatisierungsbremse" in der Landesverfassung hat die Berliner Linke eine kontroverse Debatte ausgelöst. Vor allem die CDU und FDP kritisierten den Vorschlag. Die Liberalen fürchten eine "sozialistische Trendwende".



Mit der Forderung nach einer "Privatisierungsbremse" in der Landesverfassung hat die Berliner Linke eine kontroverse Debatte ausgelöst. Am Sonntag hat unter anderem die Opposition aus dem Berliner Abgeordnetenhaus zu dem auf dem Linken-Parteitag am Samstag geäußerten Vorschlag reagiert. Scharfer Widerspruch kam von der FDP. Auch die CDU äußerte sich kritisch, zumal gerade die Linke in Berlin für zahlreiche Privatisierungen mitverantwortlich gewesen sei. Unterstützung erfuhr die Linke von den Grünen.

FDP gegen "sozialistische Trendwende"

Die FDP werde sich einer solchen "sozialistischen Trendwende" entschieden entgegenstellen, kündigte Fraktionschef Sebastian Czaja an. "Wem es heute schon nicht gelingt, zentrale staatlichen Aufgaben wahrzunehmen, der sollte nicht über Privatisierungsverbote nachdenken." Rot-Rot-Grün wolle offenbar eine "DDR light durch die Hintertür". Auch aus Sicht der CDU schießt die Linke über das Ziel hinaus. Öffentlich-private Partnerschaften könnten einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass die Stadt auch dort funktioniere, wo der Staat allein überfordert sei, sagte CDU-Generalsekretär Stefan Evers der Deutschen Presse-Agentur. "Rot-Rot-Grün ist das aus ideologischen Gründen ein Dorn im Auge." Die dritte Oppositonspartei im Berliner Abgeordnetenhaus, die AfD, hat sich zu der Debatte bislang noch nicht geäußert.

CDU: Linke verantwortet "ungehemmte Privatisierungswelle"

Die Berliner Linke-Vorsitzende Katina Schubert hatte die Forderung am Samstag bei einem Parteitag vorgebracht. Der Verkauf landeseigenen Eigentums, das für die sogenannte Daseinsvorsorge unabdingbar ist, müsse in der Verfassung an einen Zustimmungsvorbehalt der Bevölkerung geknüpft werden, sagte sie. Dazu könnten etwa Wohnungen, Betriebe der Energie- und Wasserversorgung oder Bildungsinstitutionen zählen. "Die Linke trägt die politische Verantwortung für die ungehemmte Privatisierungswelle während ihrer Regierungszeit von 2002 bis 2011", entgegnete Evers. "Nun will sie die Notbremse ziehen, obwohl der Zug längst gestoppt ist. In den vergangenen Jahren hat die CDU eine neue Liegenschaftspolitik in Berlin durchgesetzt und die Rolle des Parlaments beim Umgang mit Landeseigentum gestärkt." Die politisch Verantwortlichen in Berlin hatten in der Vergangenheit tatsächlich viele Jahre auf Privatisierungen, etwa bei Grundstücken, Wohnungen, Abfallentsorgung, dem Strom- oder Wassernetz gesetzt. Auch die Linke hatte ihren Anteil daran. Inzwischen setzte Umdenken ein, erklärtes Ziel von Rot-Rot-Grün ist eine Rekommunalisierung.

Volksbegehren wegen fehlender Zwei-Drittel-Mehrheit

Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek nannte den Linken-Vorschlag dagegen "grundsätzlich interessant". "Allerdings wäre es ein absolutes Novum, als Regierungsparteien ein Volksbegehren zu starten", sagte sie. "Es ist doch gerade Aufgabe der Regierung zu definieren, was Gemeingut ist, und für dessen Schutz zu sorgen. Darüber müssen wir miteinander noch einmal reden." Schubert verwies darauf, dass die rot-rot-grüne Koalition nicht über die für Verfassungsänderungen notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit im Abgeordnetenhaus verfüge. Daher könne die Koalition eine "Privatisierungsbremse" nicht auf dem parlamentarischen Weg umsetzen. "Lasst uns über ein Volksbegehren nachdenken, um die Forderung voranzutreiben", sagte sie zu den Parteitagsdelegierten. "Die öffentliche Daseinsvorsorge gehört in die öffentliche Hand", forderte Linke-Fraktionschefin Carola Bluhm.

Schleichende Privatisierung bei der Bildung?

Mit der "Privatisierungsbremse" soll nach den Vorstellungen der Linken verhindert werden, dass wichtige öffentliche Aufgaben in private Hände kommen. Der Verkauf landeseigenen Eigentums, das für die sogenannte Daseinsvorsorge unabdingbar ist, müsse in der Verfassung an einen Zustimmungsvorbehalt der Bevölkerung geknüpft werden, so Schubert. Dazu könnten etwa Wohnungen, Betriebe der Energie- und Wasserversorgung oder Bildungsinstitutionen zählen.

Die aktuelle Debatte über das Thema wird durch Pläne befeuert, das milliardenschwere Programm zur Sanierung maroder Schulen zumindest teilweise durch eine neu zu gründende landeseigene Gesellschaft abzuwickeln. Sie soll auf dem freien Markt Kredite aufnehmen und dafür auch Schulimmobilien als Sicherheit anbieten können. Kritiker warnen vor einer schleichenden Privatisierung bei der Bildung, der Senat weist das zurück. Auch Schubert machte auf dem Parteitag deutlich, dass sie das Vorgehen im Prinzip richtig findet. "Eine Privatisierung findet mit uns nicht statt."