Die Berliner Linke zieht am Samstag Bilanz zu einem Jahr rot-rot-grüner Koalition. Seit dem 8. Dezember 2016 ist das Bündnis aus Linken, SPD und Grünen im Amt.

Außerdem geht es bei dem Landesparteitag in Adlershof um Konsequenzen aus der Bundestagswahl. Nach dem Aus der Jamaika-Sondierungen betonte Landeschefin Katina Schubert, die Linke sei grundsätzlich für Neuwahlen bereit – man könne sehr schnell den Hebel umlegen und wieder in den Wahlkampfmodus wechseln.

Bei der Bundestagswahl im September hatte die Linke in Berlin vier Direktmandate errungen, blieb im Osten der Stadt trotz Verlusten stärkste Partei und legte im Westen zu. Stimmen verloren hat die Partei vor allem an die AfD – das Konzept der Linken dagegen heißt "Mitmachpartei".

Ein Thema des Parteitags ist den Ankündigungen zufolge, wie die zahlreichen neuen Mitglieder stärker in die Parteiarbeit eingebunden werden können. Seit Jahresbeginn hat die Berliner Linke 1.000 neue Mitglieder gewonnen und damit erstmals seit Jahren wieder die 8.000er-Schwelle überschritten. Auch Außenstehende sollen in die Parteiarbeit eingebunden werden.

So könnten etwa die Stadtbüros von Partei und Abgeordneten zu Kiez-Treffs umgestaltet werden, in denen sich Netzwerke organisieren - zum Beispiel zum Thema Wohnen. Die Mitglieder sollen telefonisch befragt werden, was ihnen zum Thema "Mitmach-Partei" einfällt.