Investorenstreit um "Weiße Siedlung" - Sozialeinrichtungen in Neukölln droht die Schließung

08.11.17 | 19:30 Uhr

Die "Weiße Siedlung" in Neukölln ist ein sozialer Brennpunkt: Zwischen den Hochhäusern machen Drogen die Runde, Straftaten und Radikalisierung sind an der Tagesordnung. Nun sollen auch noch zwei Sozialeinrichtungen schließen - weil sich zwei Investoren nicht einigen können. Von Torsten Mandalka und Jan Wiese

Die "Weiße Siedlung" in Berlin-Neukölln: Rund 4.000 Menschen wohnen dort, am Ende der Sonnenallee, 27 Prozent von ihnen sind Jugendliche unter 18 Jahren. Es geht um ein Hochhauskomplex mit jeder Menge sozialer Probleme: Drogen, Kriminalität, Radikalisierung. Die umstrittene Al-Nur-Moschee ist in fußläufiger Nähe. Zwei Sozialeinrichtungen haben die gröbsten Probleme bisher aufgefangen: der Nachbarschaftstreff "Sonnenblick" und das Jugendzentrum "Sunshine Inn".

Kickern, chillen oder über Probleme reden

"Ihr könnt kickern, Tischtennis, Playstation oder Wii spielen oder einfach nur chillen", und: "Wenn ihr Probleme habt mit den Eltern, Freunden, der Polizei, Jobcenter, der Schule, Drogen usw. sind wir gerne für euch da." So beschreibt der Jugendtreff "Sunshine Inn" sein Angebot. Und tatsächlich: Tag für Tag kommen gut 20 bis 50 Jugendliche vorbei, um einfach mal reinzuschauen, bei größeren Projekten mitzumachen, an Graffiti-Workshops und Video-Projekten teilzunehmen oder im Tonstudio eigene Beats zu produzieren.

Nebenan, im Nachbarschaftstreff "Sonnenblick", sitzen Rentner zusammen beim Seniorentreff, es gibt das Frauenfrühstück oder die Lernförderung "Clever macht Spaß" für die Kinder. Mit all dem wird es Ende des Jahres vorbei sein, wenn nicht schnell eine Lösung gefunden wird. Denn beide Einrichtungen haben jetzt die Kündigung erhalten. Hintergrund ist ein Eigentümerstreit.

Triste Hochhaus-Kulisse: Die "Weiße Siedlung" in Berlin-Neukölln

Eigentümerstreit auf Kosten der Bewohner

Im vergangenen Jahr wurde die Weiße Siedlung verkauft – von der "Brandenburg Properties 5" an die "ADO Sonnensiedlung". Beide Firmen sind haftungsbeschränkte Unternehmen nach Luxemburger Recht ("S.a.r.l.") - klassischerweise organisieren sich so Investorengruppen, die Steuern sparen wollen. Inzwischen wurde der Gebäudekomplex mit den Gewerberäumen an eine "Brandenburg Properties 20" weitergereicht, die als "B.V." ebenfalls haftungsbeschränkt ist, diesmal nach niederländischem Recht. Internetseiten der Firmen sind nicht zu finden; Kontaktdaten und Büroadressen in Luxemburg und Amsterdam existieren zwar, eine direkte Kontaktaufnahme ist aber de facto nicht möglich. Für die Eigentümer sprechen stattdessen zwei Hausverwaltungen. Wichtig zu wissen: Beim Verkauf im vergangenen Jahr sind zwar die gut 1.600 Mietwohnungen über den Tisch gegangen, die Gebäude, in den sich Gewerberäume und die beiden Sozialeinrichtungen befinden, wurden aber nicht mitverkauft.

Sozialer Verantwortung "überaus bewusst" gewesen

Die "Brandenburg Properties 20", der die Gewerberäume inzwischen gehören, verweist darauf, dass man sich der sozialen Verantwortung für den Kiez immer "überaus bewusst" gewesen sei. Man habe investiert, gespendet, und den Sozialeinrichtungen die Räume auf pauschalisierter Nebenkostenbasis überlassen – noch nicht einmal die laufenden Betriebskosten seien dadurch gedeckt gewesen. "Wir bitten um Verständnis, dass der Eigentümer der Gewerbeeinheiten (…) die zur Verfügung gestellten Flächen ab 1.1.2018 anderweitig nutzen möchte", heißt es jetzt in einem Schreiben der Hausverwaltung Vista Venture AG. Da erst nach der Kündigung ein Gesprächsangebot angenommen worden sei, sieht man bei Vista Venture bzw. "Brandenburg Properties 20 B.V." jetzt den neuen Eigentümer in der Verantwortung: "Wir gehen davon aus, dass eine Lösung nunmehr kurzfristig von den anderen Beteiligten gefunden wird."

Keine geeigneten Flächen in anderen Bereichen der Siedlung?

Die anderen Beteiligten – das sind die Sozialeinrichtungen, der Bezirk und der neue Eigentümer des Mietwohnungskomplexes, die "ADO Sonnensiedlung". Für sie spricht die Abteilungsleiterin PR & Marketing der ADO Properties GmbH: "Der […] Eigentümer der Gewerbeflächen […] kannte und kennt sein finanzielles Risiko. Es wurde beim Verkauf nicht dargelegt, was der Eigentümer […] mit den betreffenden Flächen vorhat. Es wäre wünschenswert, wenn hier eine Lösung gefunden wird, die für alle Beteiligten zufriedenstellend ist", schreibt die PR-Leiterin. Doch auch von Seiten der ADO ist dabei nicht viel Hilfe zu erwarten. Man habe keinerlei Zugriff auf die bisher genutzten Räume. Und: "Wir sehen uns […] mit dem Problem konfrontiert, dass in der Siedlung so gut wie keine passenden […] Flächen vorhanden sind, die […] für die sozialen Träger und deren Arbeit geeignet sind."

"Das muss offen bleiben, damit wir nicht Scheiße bauen"

Leidtragende dieses Konflikts zweier – nach eigenem Bekunden – hoch sozial verantwortlicher Immobilienunternehmen könnten nun die Jugendlichen, die Kinder und Alten im Kiez sein. Für sie gibt es in dem sozialen Brennpunktbereich "Weiße Siedlung" kaum noch Anlaufpunkte. "Das muss offen bleiben, damit wir nicht Scheiße bauen und die Kollegen von der Polizei nicht mehr kommen müssen", sagt einer der Jugendlichen.

Ballspielen ist in der Hochhaussiedlung am Ende der Sonnenallee verboten.

"Was sollen die Kinder machen? Soll es wieder so werden wie früher?", fragt eine Rentnerin erzürnt. Und Erika Irrgang, eine 85-Jährige, die seit über vier Jahrzehnten in der Siedlung wohnt, fragt sich: "Wo sollen wir hin? Wenn der Sonnenblick weg ist, sitzt man dann bloß zu Hause vorm Fernsehen." Yeliz Ilbegi, Sozialarbeiterin im Jugendclub Sunshine in setzt auf Zeitgewinn: "Unser Wunsch ist es einfach nur, dass die Einrichtungen wenigstens für eine bestimmte Zeit erhalten bleiben, damit wir Ausweichmöglichkeiten für uns finden."

Mittlerweile hat sich die Politik eingeschaltet. Auf Landesebene ist man bereits alarmiert. Jochen Biedermann (Bündnis90/Die Grünen), Sozialstadtrat von Neukölln, nennt das Ganze eine "Katastrophe". Er will nun erneut Verhandlungen mit den Eigentümern führen. "Wir werden es nicht hinnehmen, dass die Einrichtung ersatzlos wegfällt", sagt Biedermann und verspricht, dass es auf jeden Fall eine Lösung geben werde: "Klar ist: wir lassen die 'Weiße Siedlung' nicht alleine." Sendung: Abendschau, 08.11.2017, 19.30 Uhr