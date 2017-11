Audio: Inforadio | 02.11.2017 | Interview mit Michael Böhl, Bund Deutscher Kriminalbeamter

Zustände an Berliner Polizeiakademie - "Wir nehmen hier nicht jeden von der Straße"

02.11.17 | 18:39 Uhr

Die Berliner Polizei soll Missstände an der Polizeiakademie gekannt haben. Der Bund deutscher Kriminalbeamter will die Probleme nicht am Migrationshintergrund festmachen. Die Polizei auch nicht - sie übt aber Druck auf Auszubildene aus, die sich nicht benehmen können.



Die Berliner Polizeiführung soll schon seit längerer Zeit über die angeblichen Missstände an der Polizeiakademie in Berlin-Spandau Bescheid wissen. Das geht aus einem internen Papier einer Führungsbesprechung hervor, das vom August dieses Jahres datiert sein soll. Zuerst berichtete die Zeitung "Die Welt". Demnach beklagt die Polizeiakademie Probleme, "welche sich im Zuge der Einstellungen von Beamten/innen mit Migrationshintergrund entwickelt haben". Beklagt wurden demnach ein "herablassender Umgang mit weiblichen Angestellten wie Putzfrauen" und Defizite im Berufsethos. Manche Bewerber könnten nicht schwimmen, obwohl das Voraussetzung für die Einstellung sei.



"Standards in der Ausbildung wurden gesenkt"

Auch der Berliner Landesvorsitzende des Bundes deutscher Kriminalbeamter, Michael Böhl, bestätigte dem rbb, dass sich an der Akademie nach Berichten von Kollegen Missstände entwickelt hätten, allerdings mache er das nicht an Kollegen und Kolleginnen mit Migrationshintergrund fest. Die Standards bei der Ausbildung seien aber gesenkt worden. Seitdem gebe es Defizite bei einzelnen Auszubildenden. Doch an der Akademie solle Polizeiarbeit und nicht erst einmal soziale Kompetenzen gelehrt werden. "Wir müssen diese Leute ja bewaffnet nach draußen schicken, die dann auf der Einhaltung von Verhaltensweisen bestehen - wenn sie das selber nie gelernt haben, dann haben wir ein Problem". Lieber sollte man sich für weniger, als nicht ordnungsgemäß ausgebildete Beamte, die hinterher keinen Ärger bereiten, entscheiden.

Berliner Polizei bekennt sich zu Schülern mit Migrationshintergrund

Der Sprecher der Berliner Polizei, Thomas Neuendorf, bestritt gegenüber dem rbb, dass die Anforderungen an der Akademie aus Mangel an Bewerbern gesenkt würden: "Wir nehmen hier nicht jeden von der Straße, nur weil wir welche brauchen." Allerdings hätten wohl noch nicht alle Schüler, die vor 14 Tagen an der Polizeiakademie angefangen haben, kapiert, was an der Schule los sei. Disziplin gehöre dazu, wer das nicht berücksichtige, müsse die Polizei wieder verlassen. Neuendorf bekannte sich ausdrücklich zu Anwärtern mit ausländischen Wurzeln. Die Klasse bestünde zu 40 Prozent aus Schülern mit Migrationshintergrund. "Das finden wir sehr gut, weil auch die Polizei die Bevölkerung Berlin widerspiegeln solle." Es werde keine Strichliste geführt, wer sich wie benehme. "Wir betrachten den einzelnen Menschen, egal ob er Migrationshintergrund hat oder nicht." Wenn sie die Ausbildung und Prüfungen bestanden hätten, seien sie "sehr gute Nachwuchspolizisten".

Anonymer Beamter erhebt schwere Vorwürfe

Der rbb-Abendschau liegt außerdem ein offener Brief eines "besorgten Polizeibeamten des Landes Berlin" vor, der anonym bleiben will. Der Beamte schreibt, er habe Angst, "Denn was wir nun in der Zukunft als neue Kollegen zu erwarten haben, sprengt alles jenseits der Vorstellungskraft!". In dem Schreiben wirft er der Polizeiführung vor, nicht mit Ausbildern zu kommunizieren und Vorfälle wie Schlägereien, zu verharmlosen. Die Lehrabteilung sei auf Menschen angewiesen, die Regeln des sozialen Miteinanders ebenso wie die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Amtssprache "Deutsch" bereits beherrschen. Wenn Frauen als Vorgesetzte nicht mehr akzeptiert würden, höre die Toleranz auf. "Solche Leute gehören nach alter preussischer Sitte auf dem Exerzierplatz der LAbt ausgezogen und zum Tor begleitet, denn sie haben die Grundregeln unserer Demokratie nicht verstanden".

Anlass für die Diskussion um die Zustände an der Polizeiakademie ist eine anonyme Sprach-Mail, in der ein Ausbilder unhaltbare Zustände an der Akademie beklagt. An der Echtheit besteht kein Zweifel. In der Aufnahme, die der "Welt" vorliegt, beklagt sich der Ausbilder über Hass, Lernverweigerung und Gewalt in einer Klasse mit vielen Polizeischülern mit Migrationshintergrund.