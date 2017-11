Zahl an Berlins Kitas und Schulen steigt

Unter den neu eingestellten Erziehern und Lehrern in Berlin sind immer mehr Quereinsteiger. Darüber will am Donnerstag der Bildungsausschuss des Abgeordnetenhauses sprechen.

Wie sind die Erfahrungen mit Quereinsteigern? Und welche Schlüsse sind daraus zu ziehen? Auf diese Fragen erwarten die Abgeordneten Antworten. In diesem Jahr hat der Anteil der Quereinsteiger an Berlins Schulen einen neuen Höchststand erreicht. Lag er 2012 noch bei acht Prozent, betrug er in diesem Sommer rund 41 Prozent.