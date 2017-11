Video: Brandenburg Aktuell | 20.11.2017 | Ismahan Alboga

Doppelhaushalt erhöht Mittel - Berlin schafft mehr Plätze in Frauenhäusern

24.11.17 | 11:31

Die Hilfsangebote für Berliner Frauen, die von Gewalt betroffen sind, werden ausgebaut. Geplant seien 30 zusätzliche Plätze in Frauenhäusern, darunter fünf für Frauen mit einer Behinderung, teilten die rot-rot-grünen Koalitionsfraktionen am Freitag mit. Aktuell gibt es in den Berliner Frauenhäusern 326 Wohnplätze für Menschen, die häuslicher oder anderer Gewalt ausgesetzt sind.

Mittel um ein Viertel erhöht

Mit dem geplanten Doppelhaushalt 2018/2019 würden außerdem spezielle Beratungsangebote für Frauen mit Behinderungen sowie zusätzliche Hilfsangebote für psychisch erkrankte und suchtkranke Frauen abgesichert, erläuterte die SPD-Abgeordnete Derya Caglar. Vorgesehen seien auch mehr Projekte für geflüchtete Frauen sowie für Kinder und Jugendliche. Die Mittel für diesen Bereich seien im Doppelhaushalt um ein Viertel erhöht worden. Ein zusätzliches Problem in Berlin ist die angespannte Lage am Wohnungsmarkt: Für Frauen ist es sehr schwierig, nach ihrem Aufenthalt im Frauenhaus bezahlbaren Wohnraum zu finden. Daher will die Koalition bereits bestehende Kooperationen mit Wohnungsunternehmen ausbauen.

Brandenburg setzt mit Brottüte Zeichen

150 Bäckereien in Brandenburg nehmen in dieser Woche an der Aktion "Gewalt kommt nicht in die Tüte" teil. Die Aufdrucke informieren über Hilfsangebote etwa auf die anonyme Spurensicherung bei Vergewaltigungen. Mit der Initiative engagieren sich die Teilnehmer gegen die zunehmende häusliche Gewalt gegenüber Frauen in Brandenburg. Auch Kinder und Jugendliche in Brandenburg sind immer häufiger Opfer von Gewalt in der eigenen Familie. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei 373 Straftaten gegen Kinder, 157 mehr als 2010, wie das Jugendministerium in Potsdam im Juni mitteilte. Insgesamt gibt es in Brandenburg 21 Frauenhäuser, Frauenberatungsstellen und Zufluchtswohnungen.



Am Samstag ist Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen