Im Streit darüber, wer die Sicherheitsmaßnahmen auf den Berliner Weihnachtsmärkten bezahlen muss, hatten sich die Fronten zuletzt spürbar verhärtet. Burkhard Kieker, Geschäftsführer der Tourismus-Marketing-Gesellschaft "Visit Berlin", hatte am Freitag dem rbb gesagt, er sehe die Veranstalter in der Pflicht. In Berlin habe es im vergangenen Jahr einen schrecklichen Anschlag gegeben, "aber deswegen sind Weihnachtsmärkte nicht anders zu behandeln als beispielsweise Großveranstaltungen wie Fußballspiele, die Fanmeile oder die Silvesterparty am Brandenburger Tor." Auch da würden die Veranstalter die Kosten übernehmen.

Unklar ist noch, inwiefern die Entscheidung des Kammergerichts nun auch für andere Fälle gilt. Zum Schutz vor Anschlägen wurden vielerorts die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. So werden einige Märkte in der Berliner Innenstadt durch Betonpoller gesichert - so am Breitscheidplatz, am Gendarmenmarkt, am Alexanderplatz und am Roten Rathaus. Am Breitscheidplatz sind es rund 100 Betonquader, Kostenpunkt: je 300 Euro. Am Gendarmenmarkt werden vom Veranstalter auch Lastwagen als Absperrungen aufgestellt.

Der Bezirk Mitte forderte am Freitag, es müsse eine gesetzliche Lösung für die Sicherheit auf den Berliner Weihnachtsmärkten gefunden werden. Es könne nicht sein, dass jeder Bezirk Sicherheitsfragen anders interpretiert. Der Leiter des Straßen- und Grünflächenamtes in Mitte, Harald Büttner, fordert eine verbindliche Lösung stadtweit.