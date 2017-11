Land Berlin will von der Gasag 100 Millionen Euro haben

Seit 170 Jahren gibt es die Gasag, die meiste Zeit als städtisches Unternehmen. Mit der Privatisierung wurden jedoch Gebühren für das Leitungsnetz fällig, die Frage ist nur, in welcher Höhe. Der Senat pocht nun auf millionenschwere Nachzahlungen.

Die Senatsverwaltung für Finanzen hat den Gasnetzbetreiber Gasag auf Zahlung von mehr als 100 Millionen Euro verklagt. Grund seien nachträgliche Forderungen bei der Konzessionsabgabe für den Betrieb der Gasleitungen unter den öffentlichen Berliner Straßen. Zuerst hatte die "Berliner Morgenpost" am Samstag darüber berichtet.

Es gehe um Nachzahlungen der Abgabe für die Jahre 2009 bis 2013 bestätigte eine Gerichtssprecherin der Zeitung. Die Senatsverwaltung für Finanzen gehe davon aus, dass dem Land pro Jahr bis zu 18 Millionen Euro mehr zustünden. In der Summe hoffe Berlin auf einen Betrag von 90 Millionen Euro. Zusätzlich wollen die Beamten Forderungen für das Jahr 2014 geltend machen, weil hier Verjährung drohe, hieß es. Dadurch steige die Forderung an die Gasag auf mehr als 100 Millionen Euro. Als Termin für die Verhandlung habe das Landgericht den 24. Januar 2018 festgesetzt. Gasag und Senat hätten sich mit Stellungnahmen zunächst zurückgehalten, hieß es. Am Samstag war in den Behörden niemand erreichbar. Die Sprecherin von Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen bestätigte aber, dass es einen Rechtsstreit gibt.

Die Ursprünge der Gasag reichen bis ins Jahr 1847 zurück. Die allermeiste Zeit war die Gasag dabei ein städtisches Unternehmen. Nach dem Krieg wurde der in West-Berlin gelegene Teil weiter als Berliner Eigenbetrieb geführt, im Ostteil erfolgte die Umwandlung in einen volkseigenen Betrieb (VEB Gasversorgung). Nach der Wende wurde die Gasag dann zunächst wieder zusammengeführt und ab 1994 nach und nach privatisiert. Infolgedessen sind Konzessionsabgaben an die Stadt zu leisten.

Wie es nun weitergeht, ist offen - denn Finanzsenator Kollatz-Ahnen - ebenso wie sein Vorgänger Ulrich Nussbaum (parteilos) - will die Gasag, ebenso wie das Stromnetz, wieder verstaatlichen und beim 2012 gegründeten Eigenbetrieb Berlin Energie ansiedeln. Auch im rot-rot-grünen Koalitionsvertrag ist festgehalten, dass der Senat eine Rekommunalisierung anstrebt, beim Stromnetz sogar zu 100 Prozent. Doch in beiden Fällen ist das bisher am Widerstand der Altkonzessionäre gescheitert. Vattenfall (beim Strom) und die Gasag AG (beim Gas) wollen weiter im Boot bleiben und klagen gegen die Übernahmepläne des Senats.