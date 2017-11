Gabriele Hoffmann Berlin Dienstag, 07.11.2017 | 14:42 Uhr

Ihr Vergleich hinkt gewaltig. Bei Ihren zitierten 1000 Einwohnern gibt es auch viele Kinder und Ehepartner. Wieviele Autos sollen sich denn Familien leisten??? Trotzdem wird der PKW oft auch im bzw. für den Job gebraucht, oder Kinder in entferntere Kitas/Schulen zu bringen, oder mitten in der Nacht zur Arbeitsstelle zu kommen, wenn keine Öffis mehr fahren. Und übrigens, um in Ihrem Beispiel zu bleiben, die 90% Straßenraum werden auch von Nichtautofahrern beansprucht. Sie können Fußgänger sein, Radfahrer, den öffentlichen Nahverkehr nutzen oder sich Waren liefern lassen. Selbst wenn Sie in den Supermarkt um die Ecke einkaufen gehen, sind die Waren da nicht allein hingelaufen.... Diese grüne, dumme Polemik hinkt an allen Ecken. Es wird Zeit, dass auch Radfahrer an den Kosten des Straßenverkehrs beteiligt werden. Für Radwege, Fahrradampeln, Verkehrsschilder etc.