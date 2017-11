Die FDP will die dringend notwendige Modernisierung maroder Schulen in Berlin beschleunigen und schlägt dazu die Gründung einer speziellen Infrastrukturgesellschaft vor. In dem landeseigenen Unternehmen könnten Sanierung, Neubau sowie Finanzierung gebündelt werden, sagte FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja am Freitag.