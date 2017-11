Audio: Inforadio | 13.11.2017 | Susanne Bruha

Kita-Gruppen oft zu groß - Berliner Kitas brauchen dringend mehr Erzieher

13.11.17

Erst kämpfen Berliner Eltern lange um einen Kitaplatz und haben sie den, dreht sich in der Kita das Personalkarussell: Erzieherinnen sind krank oder überlastet - generell gibt es zu wenige in den Kitas. Die Folge: die Gruppen sind oft viel zu groß.

Viele Kita-Gruppen sind in Berlin deutlich größer als erlaubt. Das zeigen Daten der Senatsbildungsverwaltung. Weil Erzieher fehlten, würden Gruppen häufig zusammengelegt. Etwa 38 Prozent aller Kitas seien unterbesetzt, bei den öffentlichen Einrichtungen sogar 55 Prozent. Zunächst hatte die Berliner Morgenpost (Montag) darüber berichtet.

Fachkräfte fehlen

Der Zeitung zufolge könnten die zu großen Gruppen nun Konsequenzen für die Kitas haben. Die Träger seien dazu verpflichtet, Vorgaben einzuhalten, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). Werde zu wenig Personal eingesetzt, hake die Kita-Aufsicht nach. Eine Möglichkeit sei, die Stunden von Teilzeitkräften kurzfristig aufzustocken. In diesem Jahr wurden erstmals alle Einrichtungen durch die Bildungsverwaltung befragt. Zuvor wurden nur Stichproben erhoben. Zwar hat der Senat 30.000 neue Kitaplätze in den kommenden Jahren angekündigt, noch allerdings fehlen ausreichend Fachkräfte, die diese Kinder betreuen. So wurde dem Petitionsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses eine Petition mit über 15.000 Unterschriften vorgelegt. Thema: Die Arbeits- und Rahmenbedingungen in Berliner Kitas.

Bessere Bezahlung und bessere Ausbildung gefordert

Bei dem Maßnahmenpaket, das der Senat umzusetzen soll, geht es "um eine deutliche Steigerung der Attraktivität des Erzieherberufs". Vertreter aus neun von zwölf Bezirken sind dabei. Das gemeinsame Gremium AG78 hat den Forderungskatalog verfasst. Monika Pause ist im Vorstand der AG, sie sagt, mit der Petition sei die Stimmungslage in den Kindertagesstätten aufgenommen worden - sowohl die der Erzieher als auch die der Eltern. Konkret geht es um drei Forderungen: Erstens eine bessere Bezahlung von Erziehern auf dem Niveau von Grundschullehrern. Zweitens die Verbesserung und Vereinfachung des Zugangs in der Ausbildung von Fachkräften. Und drittens die hundertprozentige Kostenübernahme für Kitaplätze durch den Senat. Derzeit fließen nur 93 Prozent aus der öffentlichen Hand in die Kitas, sieben Prozent müssen die Träger selbst zahlen.

"Der Senat ist tätig in allen Feldern"

Beim Senat weist die Staatssekretärin für Jugend und Familie, Sigrid Klebba, die Petition von sich. Man tue schon alles. "Die Petition hat verschiedene Aspekte. Und die Steigerung der Attraktivität des Erzieherinnenberufs ist ganz sicherlich einerseits durch die Frage, wieviel Geld habe ich in der Lohntüte, aber auch natürlich durch die Frage von Rahmenbedingungen für die Erziehungsarbeit in der Kita bestimmt. Der Senat ist tätig in allen Feldern." Tatsächlich sei Berlin treibende Kraft in den Tarifverhandlungen, die nächste Runde ist 2019. Und aktuell beschließt der Senat mehr Anleitungsstunden für Quereinsteigende. Aber es ginge halt nicht alles "immer sofort zum neuen Kitajahr", sagt Klebba.

Quereinsteiger gehen alle am gleichen Tag zur Schule

Das allerdings ist für Eltern und Erzieherinnen im Alltag schwer auszuhalten, wie Monika Pause berichtet. Beispiel Quereinsteiger: Bis zu 33 Prozent der Personalausstattung können Kitas mit Berufsumsteigern besetzen, die berufsbegleitend zu Erziehern ausgebildet werden. Als Vize-Geschäftsführerin der VielfarbSocial gGmbH, die vier Kitas in Berlin unterhält, weiß Pause, dass es in der Praxis hakt. So gingen etwa bei ihr in der Kita alle Quereinsteiger am gleichen Tag zur Ausbildung. "Wir haben vier oder fünf Quereinsteiger hier in der Einrichtung und davon gehen im Prinzip vier am selben Tag zur Schule. Dann hat man noch Urlaube, dann hat man noch Krankschreibungen - und schon bricht das ganze System zusammen", erklärt Klebba.

"Absehbar für mehrere Jahre in einer schwierigen Situation"

Marianne Burkert-Eulitz ist Sprecherin für Familie und Bildung bei den Grünen im Senat. Sie versichert, über fast alle kleinteiligen Punkte der Petition, wie etwa der Anerkennung ausländischer Abschlüsse in Fachausschüssen und Gremien, in Gesprächen zu sein. Aber: "Wir werden absehbar für mehrere Jahre in einer schwierigen Situation sein", sagt sie. Die Staatssekretärin für Bildung und Familie Klebba spricht von mindestens fünf Jahren als Übergangsphase für ihr Landesprogramm "Auf die Plätze, Kitas, los!". Beim Zieleinlauf dabei ist also frühestens die nächste oder übernächste Kitageneration. Mit Informationen von Susanne Bruha, Inforadio