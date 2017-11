Protestaktion wegen Baumängeln in Spandau

Stellvertretend für Schulen aus ganz Berlin haben rund 45 Lehrer einer Oberschule in Spandau gegen den Zustand an ihrem Arbeitsplatz protestiert. Die Pädagogen der Carlo-Schmid-Oberschule demonstrierten am Dienstag vor dem Schulgebäude verkleidet mit Bauhelmen, Ohren- und Mundschützern.

Auf einem Transparent war "Es gibt keine Schrottschulen - nur falsche Kleidung" zu lesen. Die Aktion endete zu Unterrichtsbeginn um 8.15 Uhr.