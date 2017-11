Machtkampf zwischen Müller und Saleh - Berliner Juso-Chefin attestiert der SPD ein "Männerproblem"

10.11.17 | 10:58 Uhr

Kurz vor ihrem Landesparteitag spricht die Berliner SPD vorzugsweise per offenem Brief miteinander. Nach einem indirekten Aufruf zum Rücktritt gegen Michael Müller steht nun Raed Saleh in der Kritik. Die Berliner Juso-Chefin Annika Klose ist von den Männerstreitigkeiten genervt.



Kurz vor dem Landesparteitag der Berliner SPD reißt die Kritik an Raed Saleh, Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, nicht ab. Der SPD-Kreisvorsitzende im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Harald Georgii, sagte am Freitag im rbb, dass Saleh nicht mehr sein Favorit für die Nachfolge des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller sei. Georgii kritisierte, dass sich Saleh nicht hinter Müller gestellt habe, als zwei SPD-Abgeordnete diesem in einem offenen Brief den Rücktritt nahe gelegt hatten.



Das war auch ein Vorwurf, der Saleh in dieser Woche von etwa der Hälfte der Fraktionsmitglieder entgegengebracht wurde; wieder in einem offenen Brief. Darin wurde unter anderem bemängelt, dass die Zusammenarbeit zwischen der Fraktion und der Partei derzeit nicht funktioniere. Sachlich im Ton wird in dem Brief ein Neuanfang in der Fraktionsführung gefordert. Saleh löse Konflikte nicht, sondern verschärfe sie. Statt sich mit der Parteiarbeit zu beschäftigen, sei Saleh häufig abwesend. Seit der Übernahme des Fraktionsvorsitzes habe er seiner Autorentätigkeit mehr Zeit gewidmet als der Berliner SPD.

"Wir haben ein Männerproblem"

Die Berliner Juso-Chefin Annika Klose zeigt sich nun genervt und spricht von einem "Männerproblem". Die Partei leide darunter, "dass wir eben zwei Herren an der Spitze haben, die sich einfach nicht einig werden und es nicht schaffen, ordentlich zusammen zu arbeiten", sagte sie der rbb-Welle Radio Berlin. Nach dem Rücktritt von Klaus Wowereit als Regierender Bürgermeister im August 2014 bewarben sich sowohl Saleh als auch Müller um dessen Nachfolge. Saleh landete bei der partei-internen Wahl noch hinter Jan Stöß auf Platz drei.



