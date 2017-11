Sie sehen unter anderem vor, dass an der Humboldt-Universität (HU) ein Institut für Islamische Theologie eingerichtet wird. Zudem soll das Seminar für Katholische Theologie von der Freien Universität (FU) an die HU verlagert werden. Für beide Einrichtungen sind zunächst jeweils vier Professuren vorgesehen.

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat dem geplanten Ausbau der Universitätstheologie in der Hauptstadt zugestimmt. Am Donnerstagabend verabschiedete das Landesparlament die für 2018 bis 2022 geltenden neuen Hochschulverträge.

Laut den Verträgen soll das Islam-Institut seinen Studienbetrieb im Wintersemester 2018/19 aufnehmen. An der Gründung sollen "maßgebliche muslimische Verbände" beteiligt werden. Die Einrichtung soll islamische Theologinnen und Theologen sowie Religionslehrkräfte akademisch ausbilden. Für den Aufbau stellt das Land Berlin bis 2022 insgesamt rund 13,8 Millionen Euro zur Verfügung. Zusätzlich soll die HU Fördermittel beim Bundesforschungsministerium einwerben.

Die Verträge sehen zudem vor, dass die HU nach Etablierung des Islam-Instituts eine Juniorprofessur für Alevitische Studien einrichtet. Über deren institutionelle Anbindung ist allerdings noch nicht entschieden.

Das Berliner Institut für Islamische Theologie wird das sechste seiner Art in Deutschland. In Tübingen, Münster, Osnabrück, Erlangen-Nürnberg und in Frankfurt am Main gibt es bereits entsprechende Lehrstühle.