Mike Kreuzberg Mittwoch, 01.11.2017 | 16:34 Uhr

Müller bekommt für "diesen Dienst an der Gesellschaft" sogar ein "solidarisches Grundeinkommen" in der von ihm vorgeschlagenen Höhe. Nicht, dass er diese Aufwandsentschädigung bräuchte. Aber ok - ist in der Kostenerstattung für die Mitglieder des Bundesrates so geregelt. "§ 4 Der Präsident erhält außer der Kostenpauschale [60 EUR je Sitzung und Kalendertag, Anm. des Verfassers] nach diesen Bestimmungen eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 1.023 Euro, die monatlich im Voraus zu zahlen ist." In der Summe liegt er dann wahrscheinlich bei knapp 1200 EUR monatlich ;) @rbb sind diese Einkünfte steuerfrei?