Audio: Inforadio | 08.11.2017 | Nina Amin

Gewerkschaft ruft zu Sachlichkeit auf - Innenexperte räumt Probleme bei Polizeiausbildung ein

08.11.17 | 09:59 Uhr

Studenten einer Polizeihochschule in Lichtenberg sollen bei Klausuren und Prüfungen betrogen haben, an einer anderen Akademie in Spandau sollen angehende Polizisten durch Hass und Gewalt aufgefallen sein. SPD, Grüne und Polizeigewerkschaft fordern Aufklärung - aber auch eine sachlichere Debatte.



Der Innenexperte der Berliner Grünen, Benedikt Lux, hat Probleme bei der Polizeiausbildung in Berlin eingeräumt. Vor einer Sondersitzung des Innenausschusses am Mittwochvormittag sprach Lux im rbb-Inforadio von einem Strukturproblem. So gebe es unter anderem zu wenig Lehrkräfte. Sie hätten zudem kaum Zeit, sich um die Schüler und Studenten zu kümmern. Er reagierte damit auf Informationen des rbb, wonach angehende Kommissare an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Lichtenberg bei Klausuren und Hausarbeiten betrogen haben sollen.

Polizeigewerkschaft will Debatte versachlichen

Bei Prüfungen würde inzwischen stärker kontrolliert, sagte Lux: "Das ist bei jedem Examen auch so Standard." Der Fall der drei Studenten in Lichtenberg, die bei Klausuren und Prüfungen betrogen haben sollen, ist nicht zu verwechseln mit den Vorwürfen an der Polizeiakademie in Spandau. Anonymen Hinweisen zufolge soll es an der Schule, die den Nachwuchs der Hauptstadt-Polizei ausbildet, disziplinarische Probleme und Gewalt insbesondere bei Schülern mit Migrationshintergrund geben. Dies wurde vergangene Woche bekannt. Schüler einer Parallelklasse hatten dagegen zuvor erklärt, sie wüssten nichts von solchen Zuständen, Verantwortliche der Polizeiakademie sprechen von Einzelfällen. Momentan werden laut Polizei in Spandau rund 1.200 junge Menschen ausgebildet, etwa 40 Prozent haben ausländische Wurzeln. Der Berliner Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Bodo Pfalzgraf, rief am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin dazu auf, die Debatte über die Akademie zu versachlichen. "Zu weit über 90 Prozent läuft die Ausbildung reibungslos", sagte er. Momentan würden immer neue Vorwürfe laut, weil Leute aus der Deckung kämen, die sich falsch behandelt fühlten oder tatsächlich falsch behandelt wurden. Um die Wahrheit herauszuarbeiten, schlug Pfalzgraf eine neue Taskforce vor.

Niemand könne wegen seines Namens ausgeschlossen werden

Der Gewerkschafter räumte zugleich ein, dass bei der Ausbildung mittlerweile Bewerber zum Zuge kämen, die es früher unter Umständen nicht geschafft hätten. Das liege nicht daran, dass die Einstellungskriterien gesenkt wurden. Es sei vielmehr so, dass die Auswahl geringer wird, je mehr Bewerber eingestellt werden sollen. Trotzdem sei nicht hinnehmbar, dass nun Leute zur Polizei kämen, die überhaupt keine Kinderstube hätten, so Pfalzgraf. Zu den Vorwürfen, wonach arabische Großclans in die Polizei drängten, sagte Pfalzgraf: "Die haben natürlich ein ganz vitales Interesse daran, genau zu wissen, wo und wie Staat funktioniert, wie Polizei tickt, wann Durchsuchungen stattfinden." Es gebe deutliche Hinweise darauf, dass kriminelle Familien gezielt versuchten, Angehörige von Straftaten freizuhalten, um sie in den öffentlichen Dienst schleusen zu können. "Da muss man aber auch sauber trennen. Nur aufgrund seines Namens kann man eben niemanden von öffentlichen Ämtern ausschließen", sagte Pfalzgraf. Wolle man daran etwas ändern, müsste das politisch gelöst werden, nicht in der momentan aufgeheizten Diskussion. Der Grünen-Innenexperte Benedikt Lux erklärte, Kontakte von Polizeischülern zu solchen Familien müssten genau untersucht werden. Zwei Fälle seien bislang bekannt geworden. "Und das zeigt ja auch, dass die Kontrolle funktioniert", sagte Lux.

SPD-Abgeordneter Tom Schreiber fordert offenen Umgang

In der Sondersitzung des Innenausschusses ab 10 Uhr soll die Polizeiführung Stellung zu den Vorwürfen nehmen. Die Opposition aus FDP, CDU und AfD hatte die Sitzung durchgesetzt. Der Berliner SPD-Abgeordnete Tom Schreiber hat einen offenen Umgang mit den Problemen an der Polizeiakademie in Spandau gefordert. Die Geschehnisse müssten aufgearbeitet werden, sagte Schreiber am Dienstag dem rbb. Wenn Politiker an die Akademie kämen, werde stets erklärt, wie gut es dort laufe, Probleme würden negiert. Es sei aber wichtig, dass den Hinweisen nachgegangen werde, damit es nicht bei Gerüchten bleibe, betonte Schreiber. Oft würden die Vorwürfe bei näherer Nachforschung dünn. Zugleich sei es aber auch so, dass einige Beamte Angst hätten, sich zu äußern, und dann zu "Whistleblowern" würden.